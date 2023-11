4 Novembre, Ferrazzano: "Il nostro unico obiettivo è perseguire la pace"

PER NON DIMENTICARE

TERMOLI. Prima commemorazione ufficiale da parte del vice sindaco reggente di Termoli Vincenzo Ferrazzano che, questa mattina, ha deposto alle 10:30 una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto. Presenti vertici delle forze armate e delle forze dell'ordine della città e i rappresentanti delle varie associazioni combattentistiche e armi.

Presenti gli assessori Ciciola, Barile e Balice insieme al vice sindaco reggente Ferrazzano.

Nel discorso preceduto dal silenzio militare della trombettista Giuseppe Mastromatteo, Ferrazzano ha ribadito il momento particolare che si sta vivendo negli ultimi anni con conflitti scoppiati sia in Europa che nel Medio Oriente, richiamando lo spirito di una costituzione repubblicana che ripudia la guerra e che vede un componente militare Italiana impegnata a livello internazionale per garantire la pace oltretutto ricordando il sacrificio di coloro che hanno dato la vita alla patria.

Un momento intimo e sentito nel ricordo della vittoria italiana in un contesto come la prima guerra mondiale, che rammenta l’armistizio di Villa Giusti e che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste. Questa festa venne istituita nel 1919. Proprio nel contesto di qualche settimana fa in cui proprio qui a Termoli ha sostato per diverse ore il treno che trasportò il milite ignoto e alla luce di quel momento sembra tutto ancora più sentito. Perché nel 1921 proprio in questa giornata venne sepolto lo stesso soldato ignoto presso l’Altare della Patria a Roma.

«Ieri pomeriggio ho partecipato come sindaco di Termoli a una bellissima cerimonia presso il teatro Savoia di Campobasso- ha dichiarato Ferrazzano- alla cerimonia hanno partecipato tutti i rappresentanti delle Forze armate, ed è stata un'esperienza unica. Ci hanno fatto rivivere il contributo delle popolazioni molisane alla prima guerra mondiale. Vedere tutti quei giovani che non hanno scelto la guerra ma hanno dato la vita per la Patria, è stato davvero toccante. Oggi, questa giornata ha davvero un significato importante, che è quello che dobbiamo perseguire tutti la pace».

Galleria fotografica