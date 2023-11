«Dobbiamo conservare la memoria dei nostri eroi»

Il sindaco Tomei ricorda i caduti di tutte le guerre

GUGLIONESI. Erano figli, padri e nipoti. Erano uomini che non avevano altra scelta, se non quella di andare a fare la guerra. E per quella guerra diedero la vita.

Settantanove furono le vittime di Guglionesi, durante il primo conflitto mondiale e, oggi, 4 novembre giorno nel quale si celebra la festa dell’unità nazionale e delle Forze armate, in loro ricordo sono state deposte delle corone di fiori dal sindaco Antonio Tomei.

Due corone, una adiacente alla Chiesa di Santa Maria Maggiore dove c’è l’elenco dei caduti della prima guerra mondiale e l’altra al Monumento ai Caduti nella villa comunale di Castellara.

Suona il silenzio, suona l’Inno d’Italia e le mani si posano sul petto, in rispetto ai tanti coloro che, a causa dei conflitti, tutti i conflitti, hanno perso la vita.

Presenti l’amministrazione comunale di Guglionesi, il parroco don Stefano Chimisso, il comandante della Polizia locale Luca Giuliani, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Guglionesi Mauro Lonati, alcuni cittadini e l’ex vice sindaco Antonio Lucarelli.

«Siamo qui per omaggiare tutti coloro che hanno servito la Patria fino al sacrificio supremo della vita- ha dichiarato il primo cittadino- stiamo vivendo un’epoca nella quale la memoria dell’uomo sul sacrificio è appannata da una mentalit materialistica, che sta determinando un progressivo allontanamento dall’amore per la patria, attenuando il senso di appartenenza al popolo italiano.

Tuttavia la storia ci documenta che un popolo è davvero forte quando è in grado di unirsi intorno ai valori della patria e del bene comune superando gli individualismi.

Oggi siamo qui, davanti a questo monumento eretto in onore dei caduti di tutte le guerre, abbiamo il dovere di conservare la memoria dei nostri eroi.

Il significato del ricordo della grande guerra è quello di aver difeso la libertà raggiungendo l’unità tanto difficile quanto fortemente voluta.

Questo è il paese che dobbiamo onorare e che dobbiamo difendere ogni giorno. L’Italia è una grande nazione, l’Italia è la nostra patria grazie al loro sacrificio. Viva le Forze armate e viva l’Italia unita».

Nel suo discorso il sindaco Tomei ha parlato e ringraziato anche i tanti Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e le associazioni umanitarie che, ogni giorno, si trovano ad affrontare situazioni di pericolo.

