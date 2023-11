«Fondamentale riaffermare i valori della pace e della democrazia»

CAMPOMARINO. Furono circa 651.000 gli italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. I combattenti molisani furono 46.000, tra questi il numero dei caduti è pari a 5.245.

Il monumento commemorativo ai Caduti di tutte le Guerre, eretto a Campomarino in via Marconi nel 1980, riporta i nomi dei 19 nostri concittadini che hanno sacrificato le loro vite per assicurare alle nuove generazioni pace e libertà. Accanto a loro, sono riportati anche i nomi dei 23 campomarinesi caduti nella Seconda Guerra Mondiale.

Le commemorazioni odierne, che si sono estese anche al monumento dedicato agli aviatori di via Dalla Chiesa e al monumento di piazza Madonna Grande, hanno visto la partecipazione delle autorità istituzionali, religiose, militari e delle associazioni di volontariato.

"Le celebrazioni del 4 novembre – dichiara il sindaco Silvestri - costituiscono un’occasione per riflettere sulla storia del nostro Paese e condividere i valori fondanti della Repubblica italiana. In un contesto storico complicato e segnato da conflitti e guerre nel Mondo e nel cuore dell'Europa, è fondamentale riaffermare con forza i valori della pace e della democrazia".

Il Comune di Campomarino esprime un profondo ringraziamento alle Forze Armate, a tutte le autorità presenti, alle associazioni presenti, a Don Rosario e Don Nicola.

Galleria fotografica