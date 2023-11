Ururi ricorda i caduti delle guerre

URURI. «Una cerimonia all’insegna dell’ascolto e dei pensieri carichi di significati espressi dai ragazzi dell’istituto J. Dewey di Ururi, a quali va il nostro più grande ringraziamento, alla presenza del comandante della stazione dei Carabinieri di Ururi maresciallo Luca Sardella, del tenente di Polizia locale del Comune di Ururi Raffaele Intrevado, del parroco don Michele Di Legge, dell’amministrazione comunale e dei volontari bersaglieri dell’associazione nazionale volontari bersaglieri nonni Vigili.

Oggi è importantissimo riflettere su un momento fondante della nostra storia, e ricordare il sacrifico dei caduti che perdendo la vita hanno contribuito a costruire la nostra identità di comunità nazionale. La Costituzione, soprattutto in questo delicatissimo momento storico sancisce a chiare lettere il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordare a noi e alle future generazioni questo principio significa per popolo dichiarare la sua maturità morale e giuridica, proseguendo sulla strada de progresso civile, della giustizia sociale e della costituzione della pace, con un importante apporto dei cittadini. Cercare nel bene comune la spinta per perseguire il bene per ognuno di noi e metterci al servizio di questo valore, difendendolo e promuovendolo, è il modo migliore per rendere omaggio a tutti i caduti su ogni fronte nel nome della Patria.

Onore ai caduti per la Patria, viva le Forze Armate strumento di pace, viva l’Italia». L'amministrazione comunale di Ururi.

Galleria fotografica