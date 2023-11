La Contucci proroga la chiusura del cimitero fino a domani, interventi diffusi a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci fornisce oggi alcuni aggiornamenti in merito alle criticità verificatesi dopo il forte vento dei giorni scorsi.

“Per quanto riguarda la Strada Comunale Chiatalonga – informa Contucci – comunico che è stata finalmente riaperta, dopo essere stata liberata dal materiale che ne occupava la carreggiata.

Il Cimitero, invece, resterà chiuso anche oggi e domani (sabato 4 e domenica 5 novembre), in quanto sono stati rilevati alcuni marmi caduti e altri ancora pericolanti su alcune cappelle gentilizie, oltre alla presenza di alcune guaine divelte; comprendiamo il disagio, ma sono necessari sopralluoghi approfonditi al fine di evitare possibili problematiche legate alla sicurezza dei familiari dei defunti.

Ci sono ancora alcuni alberi caduti da rimuovere, sia in zona San Paolo che sulla strada che porta ai Calanchi, nei pressi dell’area di sgambamento cani.

Ci sono stati purtroppo diversi danni alle abitazioni private, con tegole e guaine volate a terra: la situazione più grave in Via Argentieri, ma anche in zona San Giovanni, in alcune zone del centro storico del paese e sulle Scuole Medie; Via Regina Margherita resta ancora chiusa per garantire la messa in sicurezza dell’area.

Alcuni cassonetti per la raccolta di indumenti usati sono caduti a terra; stessa sorte per alcuni segnali stradali; abbiamo provveduto inoltre a recuperare anche del materiale in eternit. Questa mattina sono state messe in sicurezza altre zone che sono state segnalate e, insieme con i Vigili del Fuoco, abbiamo fatto diversi sopralluoghi.

Via Argentieri è stata liberata in tempi velocissimi, mentre resta monitorata la situazione della Villa Comunale per la presenza di alberi ad alto fusto.

Da questa mattina, come detto, sono in attività i Vigili del Fuoco rispetto a tutte le chiamate che hanno ricevuto, mentre nel pomeriggio di oggi stiamo procedendo a una verifica dei tetti dei tre plessi scolastici.

Permangono purtroppo alcune criticità legate all’energia elettrica, specie in alcune contrade: di questa situazione abbiamo informato anche la Prefettura di Campobasso.

L’ultimo bollettino di vigilanza del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise riporta una allerta “gialla”, rispetto al forte vento, per oggi e domani; in particolare sembra che la ventilazione nell’area di Montenero di Bisaccia sia prevista in aumento nella notte tra oggi e domani (4 e 5 novembre). Ciò che si è verificato quindi nei giorni scorsi, ci consiglia di adottare ogni possibile precauzione, mettendo in sicurezza tutto il materiale che può volare da balconi, tettoie, ecc.