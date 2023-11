Buona affluenza allo screening dell'epatite C, positivi due test su 76 prelievi effettuati

Screening dell'Epatite C: parla la dottoressa Paola Sabatini

TERMOLI. Sei ore a disposizione dell’utenza bassomolisana compresa tra i 54 e i 34 anni.

Due test positivi su 76 somministrati: è questo il dato definitivo della tappa termolese dello screening per l’Epatite C, fortemente voluto dall’Asrem e dalla Regione Molise anche nel basso Molise, dopo la campagna partita nel capoluogo e che terminerà a Isernia. In piazza Monumento, luogo che ha visto andare in scena anche le celebrazioni del 4 Novembre, decine e decine di persone della fascia anagrafica indicata che si sono recate a eseguire il classico pungidito, fornendo i dati personali e attendendo l’esito del prelievo.





Al presidio mobile si è presentato per un saluto anche il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano.

Campagna di screening per l'epatite "C" promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise, attuata dall'Asrem con una serie di iniziative tese ad individuare i soggetti affetti dall'infezione da virus Hcv ma completamente asintomatici.

Sul posto il coordinamento della dottoressa Paola Sabatini, che si è avvalsa di dipendenti dell’Asrem e degli infermieri del Cives, guidati da Mariacristina Magnocavallo, perno dell’attività sanitaria sul territorio. Fino al 2015 ogni 30 minuti in Italia moriva una persona per le conseguenze dell'Epatite C. Si calcola che nel nostro Paese una percentuale tra l'1 e l'1,5% circa della popolazione ne è affetta. Solo effettuando una diagnosi precoce e intervenendo tempestivamente, con i farmaci attualmente a disposizione, è possibile curare l'infezione ed evitare le terribili complicanze che questa determina (cirrosi epatica e cancro al fegato).

Il test era riservato ai cittadini molisani nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

