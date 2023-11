Messo in sicurezza il cimitero a Portocannone, revocata l'ordinanza di chiusura

PORTOCANNONE. «Con massima tempestività sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza all’interno del cimitero comunale, infatti da domenica mattina (oggi, ndr) sarà possibile fare visita ai nostri cari negli orari di apertura del cimitero, come da ordinanza sindacale appena emessa.

Si raccomanda ai visitatori di usare precauzione e massima accortezza soprattutto in presenza di segnali di pericolo, presenti in prossimità di cappelle gentilizie private che necessitano di interventi. Si resta a disposizione per ulteriori segnalazioni e interventi da eseguire, ove necessari», annuncia il sindaco Francesco Gallo.

L'ORDINANZA

«Dato atto che all’interno del cimitero sono stati regolarmente eseguiti i necessari interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza; considerato che, dopo un accurato sopralluogo, sono state anche individuate le cappelle gentilizie che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, stante l’evidente precarietà delle pareti esterne; riscontrato che risultano regolarmente posizionate, ove si è reso necessario, l’apposita segnaletica di pericolo; dato atto che, al momento, non sussistono più le condizioni di pericolo che hanno determinato la chiusura temporanea del civico cimitero; dato atto che occorre procedere alla revoca della precedente ordinanza numero 28 del 03.11.2023; ordina di revocare, per i motivi in premessa specificati, l’ordinanza sindacale numero 28 del 03.11.2023, al fine consentire il regolare accesso al cimitero comunale con decorrenza dal giorno 5 novembre.

il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale a disporre, nei confronti dei titolari ovvero di ogni altra persona che possa vantare diretti reali a vario titolo, gli avvisi per segnalare, al riguardo delle cappelle gentilizie bisognevoli di manutenzione straordinaria, l’improrogabile necessità dei relativi interventi».