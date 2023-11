Blocco studentesco: «Dopo il crollo della palestra stato di emergenza dell'edilizia scolastica in Molise»

CASACALENDA. Blocco studentesco all'attacco dopo il crollo della parete nella palestra a Casacalenda.

“Apprendiamo con grande preoccupazione del crollo che ha interessato la palestra della scuola di Casacalenda, struttura peraltro antisismica, verificatosi durante la tempesta di vento e pioggia abbattutasi sul Molise nella notte tra il 2 e il 3 novembre”.

“Si tratta di un fatto gravissimo - prosegue la nota del Fulmine Cerchiato - evidenzia tutte le problematiche legate all’edilizia scolastica italiana. Già nel marzo del 2020 avevamo presentato alla Provincia un dossier dettagliato e corredato da immagini sullo stato delle scuole secondarie di secondo grado nella provincia di Campobasso, chiedendo interventi e adeguamento antisismico laddove fosse necessario.

Chiediamo dunque ancora una volta controlli e verifiche sulle strutture scolastiche di ogni ordine e grado della regione, soprattutto per quel che concerne le ultime normative in materia di prevenzione del rischio sismico”. “Proponiamo - continua la nota - l’istituzione di commissioni edilizie di istituto che si facciano portavoce del tema con la provincia e che prevedano la presenza di componenti studentesche”. “Una tragedia mancata – conclude la nota – a soli tre giorni dal ventunesimo anniversario del sisma che è costato la vita a 26 bambini e una maestra, il più tragico evento che si ricordi in questa regione. Non è ammissibile che si possa rischiare la vita andando a scuola.

Non è tollerabile il pericolo che ogni giorno minaccia la vita degli studenti della nostra Nazione. Controlli e messa in sicurezza, subito!”