«Chiediamo a Regione e Asrem l'apertura del tavolo tecnico sull'autismo»

CAMPOBASSO. Nella penultima settimana di ottobre c’è stato un incontro in Consiglio regionale tra i rappresentanti eletti a Palazzo D’Aimmo e le famiglie che hanno figli con patologie autistiche.

Il presidente dell’Angsa Molise, Paolo Donnarumma, ha messo nero su bianco la richiesta di istituzione del tavolo di confronto, indirizzandola ai vertici di Regione, Struttura commissariale e Asrem.

«In riscontro all’incontro di approfondimento di cui in oggetto, ringraziandoVi in primis per la disponibilità e la sensibilità dimostrata con la presente, tenuto conto delle diverse problematiche da noi rappresentate e che di seguito si riportano in modo non esaustivo: mancato rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea); mancanza di centri diagnostici per l’autismo; mancata rilevazione del fabbisogno; impossibilità di una presa in carico tempestiva che comporterebbe, tra l’altro, una notevole riduzione dei costi della sanità regionale; assenza di centri convenzionati con la Asrem per la terapia comportamentale Aba e necessità, in previsione di prossimi convenzionamenti, di dislocarli equamente su tutto il territorio regionale; semplificazione delle linee guida per l’autorizzazione all’esercizio della professione per i centri Aba al fine di non aumentare i costi delle terapie e consentire l’accesso alle terapie stesse a più utenti possibili; progettare e convenzionare strutture per il “dopo di noi” che siano in grado di garantire le diverse esigenze abitative assicurando alle persone autistiche una vita dignitosa che tenga conto delle capacità e delle abilità di ogni singola persona; mancata approvazione di tariffe orarie per la terapia Aba; richieste di rimborsi delle terapie inevase; mancato rimborso delle terapie a seguito di sentenze definitive che condannano al pagamento delle stesse; programmazione della quota regionale - 490.000 euro- dei 100 milioni previsti sull’autismo; formazione e qualificazione degli insegnanti di sostegno nonché degli operatori scolastici e degli assistenti alla comunicazione e all’autonomia; necessità di attivarsi affinché l’inclusione in tutti gli ambiti –sociale, sportiva, scolastica, lavorativa, ecc. ecc.- sia realmente possibile anche attraverso fondi e/o bandi specifici; mancata presa in carico della famiglia; riconoscimento del ruolo del caregiver con l’attivazione del fondo nazionale ad esso specificatamente dedicato.

Premesso che tra gli obblighi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all’art. 4 comma 3 si prevede: “Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative” e all’art. 33 comma 3: “La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.” Tutto ciò premesso, in qualità di Angsa Molise Aps quale organizzazione rappresentativa delle persone autistiche, richiediamo, formalmente, la consultazione e il coinvolgimento attivo in tutte quelle che saranno le decisioni che andranno ad incidere sulla vita delle persone autistiche nonché la partecipazione al processo di monitoraggio.

Inoltre, formalmente, così come già richiesto in occasione dell’incontro, richiediamo l’apertura di un tavolo tecnico sull’autismo dove siano presenti tutte le parti coinvolte nelle diverse problematiche relative all’autismo stesso ossia la Regione Molise con le Politiche sociali, le Politiche Sanitarie e le Politiche dell’istruzione e della formazione professionale, l’Asrem e qualsiasi altra parte interessata».