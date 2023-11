L’istituto Alfano premiato al Concorso “La Scuola+Sportiva della Regione”

TERMOLI. Lunedì 6 novembre 2023 alle ore 10 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso “La Scuola+Sportiva della Regione” 1^ edizione 2022-23.

L’Istituto Superiore “Alfano da Termoli” di Termoli è risultato essere la Scuola+FairPlay delle scuole di II Grado e in particolare l’alunno Mattia Tanferna è risultato essere lo Studente+Sportivo delle scuole di II Grado.

«Ancora un riconoscimento importante per il liceo sportivo dell’Istituto Alfano e per gli studenti che scelgono questo indirizzo di studi nel nostro territorio». Esprime così la sua soddisfazione per il nuovo traguardo raggiunto la dirigente Concetta Rita Niro. «I nostri ragazzi, potenziando a scuola le loro competenze e le loro conoscenze disciplinari insieme alle abilità e ai talenti sportivi, si preparano per eccellere in una realtà in continua trasformazione e sempre più competitiva».

Ritirerà il premio una delegazione della scuola composta da un docente accompagnatore e da 8 studenti e studentesse tra cui Mattia Tanferna.