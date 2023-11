Lavori di bonifica al viadotto Molinello in via Corsica

TERMOLI. Come abbiamo annunciato al mattino presto di oggi, in corso lavori di manutenzione al viadotto "Molinello" di via Corsica, da parte dell'impresa Emmeti srl, che sta eseguendo delle bonifiche rispetto a porzioni di manufatto pericolanti, la classica rimozione dei calcinacci per intenderci.

Un intervento che viene realizzato nella massima sicurezza, evitando rischi per pedoni e veicoli in transito. Da qui la chiusura al traffico per le due categorie fino all'ultimazione degli stessi lavori, che riguardano l'impalcato che sorge sul parco comunale. A essere interdetto dalle 8 di questa mattina la bretella di collegamento tra via Corsica e viale Marinai d'Italia, fino alla rotatoria timoteana di Rio Vivo.

Ricordiamo come allo studio vi è un progetto di riqualificazione del valore complessivo di 11 milioni di euro, che riguarda sia il viadotto Molinello che il viadotto Santa Maria, oltre che l'ingresso sul lungomare Nord della città adriatica, all'esito dei controlli avvenuti nell'ottobre 2021.

