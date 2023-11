Al via il nuovo corso di formazione politica

TERMOLI. Al via il nuovo corso di formazione politica, col 2° ciclo di incontri culturali e di formazione. Mercoledì 8 novembre, alle 10, nei locali della Curia Vescovile, sala del centro pastorale “Ecclesia Mater”, in piazza Sant'Antonio.

È indetta una conferenza stampa per la presentazione di un ciclo di incontri culturali e di formazione riguardanti principalmente temi su: Costituzione Italiana, Europea, Enti locali, Comunicazione.

La proposta è stata pensata, dal Comitato, come momenti culturali e di approfondimento di tutto ciò che ha a che fare con la gestione della cosa pubblica. È rivolta a tutti i cittadini, in primis ai giovani, interessati e che intendono affacciarsi ad un mondo, quello della politica, dal quale forse si sono, purtroppo, da tempo allontanati delusi nelle loro giuste aspettative.

L’iniziativa consiste in lezioni distribuite in 12 sabati, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 affidate a professionisti e personalità (di diversa estrazione culturale e tradizione politica) del nostro territorio che nei decenni passati hanno vissuto esperienze politico-amministrative e che ora, non hanno più aspirazioni elettorali.