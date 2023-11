Crollo della palestra a Casacalenda: la "sindaka" Sabrina Lallitto presenta l'esposto in Procura

Crollo della palestra a Casacalenda: la sindaka Sabrina Lallitto presenta l'esposto in Procura

CASACALENDA. L'aveva annunciato ieri e stamani l'ha fatto: Sabrina Lallitto, sindaka di Casacalenda, ha depositato l'esposto alla Procura sul crollo avvenuto alla palestra della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo "Silvio Di Lalla".

«Come già ampiamente dichiarato, stamattina ho depositato presso la Procura della Repubblica l'esposto per i danni alla palestra della scuola. Quello che chiediamo è di indagare per sapere se ci sono responsabilità oggettive e soggettive, se ci sono stati degli errori di progettazione, di realizzazione, delle eventuali mancanze e da parte di chi. Le scuole, e i luoghi dedicati agli studenti, dopo San Giuliano, dovevano essere i più sicuri.

Per la nostra palestra, simbolo dell'inizio della ricostruzione, evidentemente solo nelle parole. Gli investimenti post sisma sono stati tantissimi. Sono stati gestiti male?

Non lo sappiamo. Non ci interroghiamo su questo. Certo è che il vento non doveva buttare giù i muri di una nuova costruzione antisismica, dedicata ai bambini. Costruzione a pochi km dal crollo fatale della Jovine. Andremo avanti e faremo in modo che non scemi l'attenzione su quanto è successo perché solo per un caso fortuito non siamo diventati luogo di un'altra strage.

C'è un dovere morale oltre che istituzionale nel fare chiarezza. Ai nostri figli dobbiamo sicurezza e, ora, anche delle risposte».