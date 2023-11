Carabinieri del Sim ricevuti in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Proseguono gli incontri del lunedì dei componenti dei diversi organi del Consiglio regionale (Presidente, Ufficio di Presidenza, presidenti delle commissioni, presidenti del Gruppi consiliari, membri della Giunta regionale) con le diverse organizzazioni e associazioni operanti sul territorio regionale.

Oggi ad essere ascoltati sono stati i rappresentanti dell’organizzazione sindacale Sim Carabinieri Abruzzo e Molise. All’incontro erano presenti oltre, al presidente del Consiglio Quintino Pallante, l’assessore Gianluca Cefaratti e i Consiglieri Nicola Cavaliere, Fabio Cofelice, Roberto Gravina, Andrea Greco e Micaela Fanelli.

I rappresentanti del Sim hanno richiesto la modifica della legge regionale n. 19 del 1984 per garantire la libera circolazione degli appartenenti alle forze di polizia su tutti i mezzi pubblici regionali. Gli stessi esponenti del Sim hanno evidenziato come tale misura, soprattutto per quanto riguarda i treni, consentirebbe di implementare il numero degli agenti che viaggiano sulle diverse tratte, i quali, opportunamente censiti dal capotreno, potrebbero dimostrarsi di grosso aiuto nell’assicurare sicurezza a tutti i viaggiatori rispetto a quegli episodi di violenza che purtroppo si registrano con sempre maggiore intensità nei mezzi pubblici. Una misura, dunque -è stato ancora evidenziato-, con un duplice obiettivo: venire incontro alle esigenze dei singoli agenti delle Forze di polizia che viaggiano per lavoro; prevenire e gestire aggressioni di soggetti pericolosi ai danni di viaggiatori o del personale di servizio.

Parimenti gli stessi interlocutori hanno chiesto l’esenzione dal pagamento Ticket sanitario per gli infortuni sul lavoro di tutti i rappresentanti delle Forze di polizia, nelle more dell’attivazione delle rispettive organizzazioni delle procedure di riconoscimento dell’infortunio occorso e di presa in carico del soggetto.

I diversi consiglieri hanno voluto porre delle domande ai rappresentanti sindacali, per meglio comprendere le problematiche sollevate e per mettere a punto le necessarie azioni.

Il presidente Pallante, facendo sintesi dei diversi interventi degli esponenti dell’organizzazione sindacale e anche delle posizioni espresse dai Consiglieri intervenuti, si è detto disponibile a studiare, anche in seno all’Ufficio di Presidenza, la possibilità di presentare una modifica dell’articolo 28 della legge regionale n. 19 del 1984, che attualmente assicura la libera circolazione del personale delle forze di polizia solo sugli autobus di linea operanti sul territorio molisano, prevedendo che tale possibilità venga garantita anche sulle tratte ferroviarie di competenza regionale. Rimandando, poi, ad un regolamento attuativo da parte della Giunta regionale l’applicazione di tale esenzione dal pagamento del biglietto ferroviario.

Mentre, per quanto concerne la richiesta di esenzione dal Ticket, il presidente ha rilevato come la questione abbisogni di un approfondimento, che sarà opportunamente svolto, con i vertici Commissariali e con le strutture competenti delle Regione al fine di verificarne la fattibilità».