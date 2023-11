Cittadino benemerito dona "l'uso della spazzatrice" al comune di Portocannone

PORTOCANNONE. «Pulizia e decoro per una Portocannone sempre più bella!»

È quanto anela l'amministrazione Gallo, col sindaco che ha illustrato l'arrivo di una nuova spazzatrice.

«Questo è sicuramente un principale obiettivo di questa amministrazione, che non perde mai occasione per intercettare fondi e perché no, possibilità derivanti anche da donazioni liberali purché le stesse rientrano in beni e servizi a disposizione della comunità.

Non a caso, con delibera di Giunta comunale numero 97 del 03.11.2023 si è approvato lo schema di comodato d’uso gratuito della spazzatrice stradale Dulevo, a seguito di atto di liberalità in favore del Comune, da parte del Benemerito Concittadino Raffaele Lello Beatrice.

Si ricorda che, in più occasioni, il benemerito concittadino si è già distinto per la grande affezione verso il paese natale con donazioni di beni strumentali che hanno potenziato i servizi sociali a disposizione della cittadinanza, vedi l’immobile destinato a circolo degli anziani, finemente arredato e dotato di ogni comfort ed la realizzazione del campo sportivo polivalente per la pratica del calcetto, basket e pallavolo, a beneficio delle scuole e della comunità, oltre a varie donazioni liberali nei confronti dell’associazionismo locale.

Ora la nostra comunità avrà a disposizione un mezzo da dedicare esclusivamente per gli usi connessi alla pulizia e al decoro della rete viaria comunale, infatti la Dulevo modello 850, nuova di fabbrica, è un mezzo di rilevante funzionalità che combina una grande capacità spazzante ed altrettanta maneggevolezza, offrendo un design moderno, una concezione innovativa ed efficaci soluzioni applicative che la rendono strumento perfetto in qualsiasi stagione sia utilizzata. Aspetteremo con ansia l’arrivo del mezzo e soprattutto che lo stesso inizi a girare per le strade del nostro paese!

Grazie di cuore a Lello, ancora una volta ha fatto sì che la nostra comunità, nonostante le difficoltà economiche che vive quotidianamente, sia dotata di un mezzo idoneo e necessario alla pulizia al pari di altri comuni limitrofi».