«Diamo voce alla pace», stasera il presidio in piazza Monumento

TERMOLI. «Diamo voce alla pace»: con questo appello la sezione Anpi di Termoli rinnova l’invito al presidio per la pace, che era stato rinviato da venerdì scorso a questa sera, causa maltempo.

«L’Anpi Termoli ricorda a tutti i cittadini che oggi alle ore 18 in Piazza Vittorio Veneto si svolgerà, anche in caso di pioggia, il Presidio per la Pace in Palestina rinviato alcuni giorni fa, e invita ad essere presenti e numerosi tutti coloro che non vogliono rassegnarsi alla guerra come soluzione dei problemi e alle morti inutili e ingiuste.

Alla manifestazione hanno aderito Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Termoli 2024, Mai Più Sole, Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus, Mediterranea Saving Humans, Auser Termoli, Rifondazione Comunista, Associazione Faced (La Città invisibile e il Noce).

Ci auguriamo che anche a Termoli, come a Campobasso e a Isernia, possa levarsi alta la voce della pace e che essa possa presto sovrastare e spegnere il fragore assassino delle bombe. Essere in piazza stasera significherà stare al posto giusto, quello di chi sa che nessuna guerra è giusta e considera inaccettabile, tra le altre, la morte di 3000 bambini palestinesi».

APPELLO ALLA SOCIETA' CIVILE

La sezione Anpi di Termoli, nella convinzione che ogni voce di pace sia indispensabile in questi tempi bui, chiama a raccolta i cittadini per un presidio che chieda a gran voce il cessate il fuoco e la possibilità di tutelare la popolazione civile palestinese, stremata dai bombardamenti e intrappolata in un incubo che sembra senza fine.

PACE E GIUSTIZIA PER LA PALESTINA: questa l’unica bandiera dietro alla quale proponiamo di riunirci dalle 18 alle 20 in Piazza Vittorio Veneto a Termoli, per dire il nostro no alla guerra, dovunque e in ogni sua forma.

Invitiamo i sindacati, i gruppi civili e politici, le associazioni, i partiti e i singoli cittadini

ad essere presenti, con la bandiera della pace e quella della Palestina, senza altre forme di appartenenza che non siano quelle del popolo della pace che sta scendendo in piazza numerosissimo in tutte le parti del mondo.

Termoli non può restare in silenzio: città di mare, storia e accoglienza, deve parlare per chi non ha voce; e se ribadiamo fermamente la condanna senza eccezioni delle azioni terroristiche contro Israele, altrettanto fermamente esigiamo la fine dell’eccidio che sta sterminando un popolo inerme, cui da più di sessant’anni si negano il diritto di esistere e la libertà.

RESTIAMO UMANI: UNITI PER LA PALESTINA».