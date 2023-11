“Cosa ne sarà di mio figlio dopo la mia morte”, Angsa: «Riguarda anche noi genitori con figli autistici»

TERMOLI. Prima l'incontro in Consiglio regionale, quindi la richiesta formale di apertura di un tavolo tecnico sui temi dello spettro autistico, promossi dall'associazione Angsa Molise.

Di ieri l'iniziativa del triunvirato Gravina-Greco-Primiani sul "Dopo di noi", indirizzata alla Giunta regionale. Giorni di stringente attualità nel mondo delle persone più fragili. Tuttavia, proprio in riferimento all'ultima azione promossa nell'ambito del mondo pentastellato, la stessa associazione Angsa ha voluto precisare quanto segue:

«Abbiamo appreso che lunedì 6 novembre il consigliere regionale Roberto Gravina ha presentato un’interrogazione al presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti, sottoscritta anche dagli altri colleghi del MoVimento 5 Stelle in regione, Andrea Greco e Angelo Primiani, per conoscere quali sono i progetti che la Regione Molise intende attivare con le risorse destinate alla Regione Molise (380.500 euro) dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto “Dopo di noi” e volendo capire se la Regione, nelle attività di programmazione degli interventi, abbia coinvolto le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

La notizia ci ha sorpresi positivamente tuttavia, scorrendo l’articolo, si legge che l’interpello è volto a conoscere anche se tra gli interventi finanziati è prevista la sovvenzione del progetto “Casa per il domani” dell’Associazione Italiana Persone Down” in quanto da qualche mese in Molise è attivo il centro “Casa per il domani” con il quale si offre la possibilità alle persone affette dalla sindrome di Down di sperimentare un percorso di autonomia dalla famiglia di origine. Un progetto che risponde anche alle tante domande che i genitori si pongono, ossia “cosa ne sarà dei propri figli dopo la loro morte”.

Ci piace sottolineare che la domanda “cosa ne sarà di mio figlio dopo la mia morte” ce la poniamo anche noi genitori con figli autistici ma, vi assicuriamo, che se la pone ogni singolo genitore con figlio disabile non autosufficiente con qualsivoglia patologia invalidante.

Il fondo su cui è stato effettuato l’interpello, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Si tratta, pertanto, di un fondo che copre tutte le disabilità e vedere che l’attenzione dei consiglieri in questione sia rivolta solo ad una patologia e, cosa ancora più grave, solo ad uno specifico progetto ci rammarica fortemente.

Ci rammarica perché non esiste patologia più bella o più brutta di un’altra, perché non esiste progetto più o meno valido di un altro, perché è impensabile mettere a confronto diverse patologie, perché ogni patologia è diversa e perché nella stessa patologia ogni singola situazione è unica come la persona che ne è affetta ed ogni persona nella sua unicità ha diritto di vivere in modo dignitoso.

Discriminare tra i discriminati… aizzare la “guerra fra i poveri"... fare il “tifo” per una patologia piuttosto che per un’altra non è quello che dovrebbero fare dei consiglieri regionali che, al contrario, dovrebbero rappresentare tutti i singoli cittadini e a maggior ragione i più deboli che voce non hanno.

Ci auspichiamo che il nostro messaggio serva a far riflettere i diretti interessati ma, soprattutto, a far riflettere tutti noi perché ognuno di noi vive sulla propria pelle la sua disabilità o quella di un proprio caro e non può avere la presunzione di dire che la sua sia una disabilità “più brutta” o “più bella” di un’altra semplicemente perché non la conosce e fino a quando non la si conosce (sperando mai) non potrà mai capirla e comprenderla fino in fondo.

Ovviamente questo comunicato non è assolutamente contro l’Associazione Italiana Persone Down che stimiamo tantissimo e, siamo sicuri, capirà e comprenderà il nostro disappunto che nulla ha a che vedere con la loro storia, la loro determinazione, la loro forza e la loro capacità di fare».