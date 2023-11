Il ventennale di Nassiriya, l'incontro all'UniMol

in missione

in missione mar 07 novembre 2023

CAMPOBASSO. “In Missione. Sicurezza e Difesa della Pace nel Ventennale di Nassiriya” (12 novembre 2003) è il titolo dell’evento promosso dall’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Cattedra di Geopolitica dei Diritti – e che si terrà giovedì, 9 novembre, con inizio alle ore 11, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario di Vazzieri – in via Francesco De Sanctis a Campobasso.

L’iniziativa, che si inserisce presumibilmente tra le prime previste a livello nazionale, intende rappresentare un contributo di memoria, d’insieme e di riflessione, ma anche un filo conduttore che oggi connota di preoccupante attualità il presente, segnato da una recrudescenza di conflitti e dalle tragiche conseguenze che comportano e che affliggono quei luoghi, purtroppo sempre più numerosi, dove si vive il dramma della guerra. Ma anche un’occasione di dibattito sulla conseguente e crescente esigenza di sicurezza e di difesa della pace, in un’Europa e in un Mediterraneo che, in particolare dopo il 24 febbraio 2022 e il 7 ottobre 2023, assistono nuovamente a scontri su vasta scala.

L’evento, che vede anche l’adesione della Sezione Molise della Società Italiana di Intelligence (SOCINT) – si aprirà con gli indirizzi istituzionali del Rettore, Luca Brunese, del Prefetto della provincia di Campobasso, Michela Lattarulo, e di un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Graditi ospiti e relatori: Gastone Breccia (Università di Pavia), autorevole esperto di storia militare, e Mario Caligiuri (Università della Calabria), Presidente nazionale SOCINT.