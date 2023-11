Famiglie con figli autistici, Gravina riscontra le considerazioni dell'Angsa Molise

CAMPOBASSO. “Avendo letto la nota dell’associazione Angsa nella quale viene mostrata più di una perplessità sulla presentazione dell’interrogazione da me depositata in Consiglio regionale per conoscere quali sono i progetti che la Regione Molise intende attivare con le risorse destinate al nostro territorio dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, credo che sia doveroso, come forma di trasparenza e di educazione, fornire agli stessi rappresentati dell’Angsa una risposta chiara e immediata.”

A parlare è il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina che ha poi voluto precisare:

“La richiesta di informazioni sul progetto dell’Aipd che fa parte dell’interrogazione molto più ampia da me presentata in Regione, nasce, semplicemente, dal fatto che il progetto in questione è già in essere e conoscendone da ex sindaco che ha avuto l’onore di inaugurarlo, l’iter realizzativo, so che il finanziamento privato su cui poggia ha scadenza ormai prossima al 31.12.2023.

Questo non significa certo ignorare le altre difficoltà, ma anzi si spera possa essere di auspicio per altre progettualità aventi la stessa finalità”, ha sottolineato Gravina che ha poi concluso aggiungendo: “Così come fatto da amministratore pubblico con il Comune di Campobasso anche per il mondo dell’autismo, spero di poter essere di aiuto per tutti, compresa l’associazione Angsa”.