“Imparare a prendersi cura di sé”, l'Ottobre Rosa alla Brigida

TERMOLI. Anche in questo mese di novembre continuano gli appuntamenti nell’ambito dell’Ottobre Rosa della Lilt di Campobasso.

L’incontro si terrà presso la scuola media Brigida di Termoli dalle 17 alle 19 il prossimo giovedì 9 novembre dal titolo “Imparare a prendersi cura di sé” con la dottoressa Pierangela Antonecchia, tecnico di prevenzione tpall, e il dottor Mattia Scipioni, psicologo.

"Prendersi cura di sé vuol dire imparare ad ascoltare le proprie risorse e motivazioni più autentiche, fare delle scelte in linea con esse e poi trovare le strategie per rispettarle e coltivare il proprio benessere giorno per giorno.

Per diffondere queste competenze, i consulenti Lilt impegnati nella promozione della salute condivideranno idee e strumenti pratici, adatti a tutti, utili in particolare a coloro che desiderano cambiare abitudini in favore di alternative più salutari e migliorare il proprio rapporto con lo stress.

Nell’occasione saranno presentate, inoltre, due iniziative gratuite che avranno luogo nei prossimi mesi: una serie di incontri rivolti ai docenti per favorire il loro benessere a scuola e un percorso di gruppo per l’ascolto e il supporto delle persone con storia di tumore e dei loro caregivers.