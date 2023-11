Difesa della costa molisana, partono i lavori

TERMOLI. Sono giunte a conclusione le attività tecnico amministrative per la gara dei lavori relativa a “Interventi di difesa della Costa Molisana”, intervento di 2 milioni di euro, finanziato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 nell’ambito della programmazione del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020.

L’importo dei lavori messi a gara ammonta ad € 1.556.742,08 oltre IVA. I lavori interessano la fascia costiera che riguarda i comuni di Montenero di Bisaccia, Termoli e Campomarino. La gara è stata espletata da Invitalia che, attraverso la misura “Azione di Sistema” di cui alla Delibera CIPE 77 del 2017, svolge il ruolo di Centrale di Committenza per conto del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise.

Il Presidente-Commissario di Governo, Francesco Roberti, comunica che nei prossimi giorni avverrà la consegna dei lavori e che finalmente si potrà procedere, alla risoluzione delle situazioni di maggior rischio per la pubblica e privata incolumità nonché per la salvaguardia dell'ambiente marino. Tutta la struttura commissariale in sinergia con il Dipartimento IV della Regione Molise ha lavorato per arrivare a questo momento che rappresenta un primo passo verso la messa in sicurezza del tratto costiero molisano.