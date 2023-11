L'ultimo saluto al presidente Mastrantuono, feretro portato a spalla dai suoi ragazzi

TERMOLI. Celebrati sabato scorso, presso la chiesa Santissima Maria del Monte Carmelo, i funerali di Leonardo Mastrantuono, imprenditore di successo, ma a Termoli ricordato come il grande presidente della locale squadra di calcio Us Termoli.

Agli inizi degli anni 2000, con lui la squadra giallorossa vinse il campionato di eccellenza molisana, battendo tutti i record, con 80 punti conquistati sui campi.

Il parroco del Carmelo, don Gianfranco Mastroberardino, nell’omelia ha ricordato quanto era amata la figura del presidente Nardo. Il suo desiderio sarebbe stato che, nel suo ultimo viaggio di vita terrena, ci fossero stati quei tifosi che tanto lo acclamarono in quegli anni di vittorie.

In spalla fino all’altare, il presidente è stato portato da tre dei suoi ragazzi, i capitani della squadra Francesco Caruso, Domenico Minisi e Michele Colella.

Abbiamo carpito, tramite alcuni parenti presenti, che la salma di Leonardo Mastrantuono verrà tumulata a Milano dove sono sepolti alcuni dei suoi cari come il papà.

Noi ci volevamo essere come ci sono stati tutti i suoi ragazzi del Bingo Seven che lui ha cresciuto. C’erano gli amici come il dottor Alberto Montano, Oreste Campopiano, Alfeo De Sanctis, i nipoti termolesi Pio, Saverio e Lucia Rampa.

Buon viaggio presidente Nardo.

Galleria fotografica