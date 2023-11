Nucleo di valutazione: il Comune avvia la procedura

TERMOLI. Con delibera di Giunta regionale del 26 ottobre scorso, l’amministrazione comunale di Termoli ha avviato la procedura per la scelta del nuovo Nucleo di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e per l’organismo interno di valutazione

L’amministrazione intende procedere all’individuazione di 3 componenti del Nucleo di Valutazione.

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

La Funzione generale del Nucleo di Valutazione è quella di verificare secondo tecniche di analisi e valutazioni il grado di realizzazione degli obiettivi dell’ente, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Tale funzione è esercitata a supporto degli organi di direzione politica dell’ente e implica: -il riscontro che gli obiettivi strategici prefissati dall’ente attraverso il programma quinquennale siano realizzati nei tempi e nei modi previsti; -la collaborazione alla definizione del Piano Esecutivo di gestione e dei suoi indicatori di valutazione; -la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG; -la gestione operativa della valutazione dei risultati e del comportamento organizzativo ai fini della valutazione dei dirigenti del settore, secondo la metodologia approvata dalla Giunta Comunale; -lo sviluppo di indagini ad hoc, su specifica indicazione del Sindaco o della Giunta, atti a verificare che i servizi erogati soddisfino effettivamente i bisogni e la domanda espressa dai cittadini entro i limiti programmati. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco e svolge i seguenti compiti: a) effettua sulla base del sistema adottato dal Comune la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di ciascuna struttura amministrativa di livelli apicale; b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs 150/2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; c) propone al Sindaco, sulla base del sistema di valutazione, la valutazione annuale dei Dirigenti di Settore e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs 150/2009; collabora con i Dirigenti di settore alla valutazione del personale posto in “Posizione Organizzativa” sulla base del sistema di valutazione adottato; e) collabora con il Servizio Controllo di Gestione per la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento del sistema di valutazione; f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, nonché eventualmente agli altri soggetti competenti ai sensi di legge; g) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Ai fini di una maggiore trasparenza, i risultati raggiunti nell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati saranno evidenziati in un documento di sintesi indirizzato al Sindaco; qualora i criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione della performance siano modificati, ne deve essere data informazione ai Dirigenti interessati all’inizio dell’anno in riferimento al quale si effettua la valutazione; h) fornisce pareri e svolge ogni altra attività prevista dalle leggi vigenti. Il procedimento di valutazione dei dirigenti si sviluppa attraverso:  la valutazione del comportamento organizzativo dei dirigenti di settore elaborata sulla base di specifiche schede di valutazione, i cui criteri sono stabiliti dalla metodologia approvata dalla Giunta Comunale, nonché tenendo conto delle comunicazioni relative ai controlli sugli atti dirigenziali;  la valutazione dei risultati ottenuti dai diversi settori governati dai dirigenti sottoposti a valutazione formulata sulla base del sistema di valutazione vigente;  l’effettuazione di un colloquio con il dirigente al fine di acquisire elementi di giudizio e di conoscenza sul servizio analizzato, soprattutto con riferimento alle sue condizioni organizzative ed operative, utili alla corretta valutazione dei risultati ottenuti;  la redazione di un rapporto di valutazione da trasmettere al Sindaco solo dopo avere effettuato il colloquio di cui al punto precedente con il dirigente interessato.

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI I requisiti minimi richiesti, da possedersi alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono i seguenti: a. cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; b. godimento dei diritti civili e politici; c. possesso del diploma di laurea specialistica (o laurea conseguita nel previgente ordinamento) preferibilmente in discipline giuridiche o economiche finanziarie o equipollenti; d. possesso di professionalità ed esperienze maturate, anche alternativamente, nel campo del diritto pubblico, del management, della valutazione della performance organizzativa, della valutazione del personale, della finanza pubblica e. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste all’art. 3 del presente avviso; f. inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale; g. non essere stato rimosso, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione/ nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; h. non aver un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i Dirigenti del Comune di Termoli, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico- amministrativo i. una buona capacità di utilizzo dei principali software informatici. Costituirà criterio di preferenza nella nomina l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, di cui al D.M. 2 dicembre 2016

CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ I componenti del Nucleo di Valutazione non possono intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il Comune per tutta la durata dell’incarico, a pena di decadenza. Costituisce causa di incompatibilità la titolarità di: a. incarichi pubblici elettivi; b. cariche in partiti politici; c. cariche in organizzazioni sindacali; d. rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. e. componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dal Comune di Termoli La summenzionata incompatibilità si riferisce anche agli incarichi, cariche o rapporti similari svolti nei tre anni precedenti la designazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E PROCEDURA. Coloro che sono interessati possono far pervenire la manifestazione d’interesse per la nomina a componente del Nucleo, unitamente al proprio curriculum vitae e ad una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it oppure, consegnando il tutto a mani al protocollo generale dell’ente con sede in Termoli in Via Sannitica n. 5. In entrambe le modalità, specificare nell’oggetto o sulla busta chiusa la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione per il Comune di Termoli”. Il tutto dovrà pervenire al protocollo entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2023 a pena di esclusione. Saranno escluse le manifestazioni d’interesse pervenute dopo il termine sopra indicato, ovvero mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti o non redatte secondo le indicazioni di cui al presente avviso. Il Comune di Termoli si riserva la facoltà di raccogliere, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, ulteriori dati sulla onorabilità, competenza professionale, esperienza maturata dei soggetti richiedenti. Inoltre, lo stesso si riserva la facoltà, a suo giudizio insindacabile, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la presente selezione, nonché riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande.

COMPONENTI, NOMINA, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO ATTRIBUITO Il Nucleo di Valutazione è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del N.d.V., compreso il Presidente, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto su base curriculare atta a documentare il possesso dei requisiti, elencati al punto 2 del presente avviso. L’incarico dura tre anni, non può essere comunque superiore alla durata del mandato del Sindaco e non è rinnovabile; è fatto salvo il potere revoca anticipata con provvedimento motivato del Sindaco per sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti lesivi per l’immagine dell’ente o in contrasto con il ruolo assegnato. I componenti del NdV hanno il dovere di partecipare alle sedute ed alle attività programmate, nonché di mantenere la riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro incarico e a quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali. Il Presidente del NdV individua tra il personale dipendente, su indicazione del Segretario Generale, un collaboratore con funzioni di segretario del Nucleo. Il NdV è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti e può farsi assistere da funzionari del servizio di controllo interno. Le riunioni del Nucleo sono riservate. Il NdV ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere ai dirigenti di settore atti e informazioni ed effettuare verifiche dirette, senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici. Chiunque è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l’attività del Nucleo. Ai componenti del N.d.V. è corrisposta un’indennità fissata dal Sindaco nel decreto di nomina in misura non superiore al compenso fissato per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al rimborso documentato delle spese di viaggio per i non residenti.