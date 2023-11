«Investitori, progettisti e realizzatori devono essere collegati l'uno all'altro»

CAMPOBASSO. È necessario avere idee completamente diverse, più aperte e lungimiranti.

«In qualsiasi cosa si realizzi o si produca – afferma il Segretario della Slp-Cisl Antonio D’Alessandro- che si tratti di beni, di servizi o d’altro, c’è bisogno che tutte le varie parti siano collegate fra loro da un progetto comune ed ogni parte dovrà dare il suo contributo, a partire dagli investitori, passando per progettisti e realizzatori, giungendo a chi finalizza il risultato. Questi tre soggetti non possono essere scollegati l’uno dall’altro, perché non esiste un progetto credibile che non si avvalga dell’opera di chi lo elabora, di chi lo finanzia e di chi lo realizza materialmente. Per questo è necessario che nasca una nuova filosofia, un nuovo modo di pensare secondo cui non vi sia alcuna volontà di prevaricazione o di supremazia. Nessuno può pensare di prevalere sugli altri se l’interesse è realmente comune e condiviso.

Per questo è fondamentale coordinare e fondere – precisa Antonio D’Alessandro - sempre di più, gli interessi di ognuno. Più l’interesse di ognuno è collegato a quello degli altri, tanto più gli obiettivi sono comuni, credibili e condivisi. Legare gli obiettivi di ognuno a quelli degli altri. Già nell’impianto costituzionale questo principio era presente. Questa è la vera essenza dell’articolo 46 della Costituzione italiana. Per questo oggi è essenziale che nasca un dibattito in Italia, un dibattito limpido e sereno dentro e fuori dal Parlamento. Basta tensioni, basta contrapposizioni, basta essere bianchi o neri, basta essere da una parte o dall’altra. Più si creano interessi comuni tanto più emerge il bene comune e la pace sociale.

La stessa filosofia – conclude il Segretario della Cisl - deve avvenire anche nella catena lavorativa. Non dimentichiamo che - sempre secondo il dettato costituzionale – nel lavoro si realizza la dignità dell’individuo ed il suo contributo al progresso della società. Non possiamo pensare che l’investitore non abbia i suoi giusti compensi, ma non può l’investitore/azionista prevalere sui lavoratori».