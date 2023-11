Comitato 4 giugno: «Il Molise non sia una discarica energetica»

TERMOLI. Il Comitato 4giugno, che per primo ha aperto il capitolo del contrasto al cambiamento climatico proponendo una rete regionale di comunità energetiche e un parco eolico offshore sostenibile, dice un No inequivocabile alla occupazione che si vuole fare con pannelli solari e pale eoliche dei nostri terreni fertili e delle nostre bellezze naturali. Si progetta una occupazione di centinaia e centinaia di ettari del nostro territorio con un degrado del nostro ambiente che rappresenta l’ennesimo furto di suolo e un nuovo debito ecologico sulle spalle delle future generazioni. Le energie rinnovabili sono essenziali, così come è vitale la transizione ecologica, ma la loro produzione non deve divenire occasione per sordidi affari e speculazioni fra privati contro l’interesse generale e il bene comune.

L’attuale Presidente della Regione Molise, alla vigilia delle elezioni regionali, ha sottoscritto un documento nel quale si afferma con chiarezza il No alla devastazione con pannelli solari e pale eoliche delle nostre terre fertili e dei nostri paesaggi.

Il Comitato 4giugno, continua a chiedere al presidente Roberti di onorare quella firma, di confrontarsi sulle iniziative necessarie per produrre energia pulita e per tutelare, al pari tempo, la nostra produzione agricola e la bellezza della nostra terra.

Ci auguriamo che raccolga il nostro invito e partecipi alla Conferenza stampa che si terrà sabato 11 novembre, alle ore 11, nel centro pastorale Ecclesia Mater di Termoli, piazza sant’Antonio.

Sarà l’occasione giusta per presentare un rendering che inserisce nel paesaggio reale del Basso Molise le immagini virtuali degli impianti eolici e fotovoltaici per i quali è stata chiesta la concessione. Sarà un’emozione forte, da condividere con gli operatori dell’informazione e con il Presidente Roberti.