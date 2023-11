Vigili del fuoco nel "cratere": a venti anni dall'insediamento

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’8 novembre 2003, a 54 settimane dal sisma che sconvolse il basso Molise e la zona frentana-fortorino soprattutto, a Santa Croce di Magliano si insediò il distaccamento dei Vigili del fuoco.

A ricordarlo l’allora sindaco, Giovanni Gianfelice: «Vent’anni fa, l’8 di novembre inaugurai da Sindaco il dapprima Presidio e successivamente Distaccamento dei Vigili del Fuoco a Santa Croce di Magliano. Subito dopo il sisma del 2002, ci attivammo nella richiesta al Ministero per avere in questa parte di Molise una presenza effettiva degli uomini del Soccorso pubblico.

L’iter burocratico non fu cosa facile, bisognava individuare dei locali idonei, la logistica, il ricovero dei mezzi e quant’altro a cui andava aggiunto la pretesa di altri Comuni, le giustificazioni che ognuno adduceva, la politica e pure molti “corvi” locali che remavano contro. (A Santa Croce ancora oggi siamo molto bravi a fare autolesionismo).

Comunque riuscimmo a far prevalere con umiltà e logica la nostra giustificata e supportata determinazione e finalmente nel giro di pochi mesi arrivò in Comune l’atteso Decreto che istituiva il Distaccamento dei Vigili del Fuoco nel nostro paese.

Organizzammo la cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità militari e civili, il Ministero dell’Interno, i Parlamentari molisani, la Prefettura, la Regione, la Provincia, i Sindaci, il Comando Provinciale del 115 di Campobasso, la Forze dell’Ordine, le scuole, i mezzi di informazione per una giornata indimenticabile per i cittadini di Santa Croce ma anche di tutti i Comuni del cratere.

La soddisfazione e la tranquillità di avere sul posto i nostri “Angeli custodi” che da quel lontano novembre assolvono al loro utilissimo compito con professionalità, maestria e spirito di abnegazione e per questo voglio fargli pervenire i miei affettuosi ringraziamenti. Aggiungo inoltre con grande soddisfazione e per dovere di informazione che grazie all’attuale amministrazione comunale e al comando provinciale di Campobasso, è da poco partita la procedura di appalto per la realizzazione a Santa Croce della nuova e bellissima Caserma dei Vigili del Fuoco che sorgerà nelle immediate vicinanze del Conad. Speriamo quanto prima di fare la nuova inaugurazione.

Consapevole che “nessuno è profeta in Patria” posso affermare tranquillamente che l’impegno, la caparbietà e la determinazione vengono sempre ripagate».

Galleria fotografica