“Un inaspettato piccolo ciclone”: Lucia Villani racconta come ha sconfitto la leucemia

TERMOLI. Una storia vera, quella che racconta in prima persona Lucia Villani.

È nata a Termoli il 28 gennaio 2001, tra poco più di due mesi e mezzo compie 23 anni e la sua adolescenza è stata travolta da “Un inaspettato piccolo ciclone”. Attualmente studia a Urbino e lo scorso dicembre si è laureata in sociologia e ora sta conseguendo la doppia laurea in servizio sociale.

Stamani, alle 11, la sala dell’enoteca Federico dell’istituto alberghiero ha ospitato la presentazione del racconto con cui Lucia ha voluto ripercorrere la sua battaglia, che l’ha vista sconfiggere una patologia temibile come la leucemia linfoblastica acuta

Nell'estate del 2012 Lucia ha dodici anni. La scuola sta per finire e lei è pronta per godersi un'estate spensierata. Ma qualcosa non va nel suo corpo; comincia a perdere peso velocemente, ha forti dolori alle ossa e una febbriciattola persistente. Alcuni esami nell'ospedale cittadino e subito la corsa in ambulanza in direzione Pescara. Lucia è spaventata, non capisce, ma non fa domande. Vuole solo guarire in fretta e tornare al mare. Il 27 luglio le viene diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta. Trascorrerà un anno nel reparto di oncologia pediatrica, affidando a un diario le sue emozioni e le sue paure.





L’incontro, moderato dalla collega Antonella Salvatore, alla presenza della dirigente scolastica Maria Chimisso e del presidente della sezione Avis, Lino Spagnuolo, ha visto entrare nel merito clinico e della lotta che Lucia ha ingaggiato contro la malattia, nell’ambito del ciclo di seminari dal titolo “Incontri con l’autore”.

L’autrice del libro “Un inaspettato piccolo ciclone” ha presentato agli studenti le sue emozioni e le sue paure durante la permanenza nel reparto di oncologia pediatrica a causa della leucemia linfoblastica acuta diagnosticatale nel 2012 all’età di 12 anni.





A distanza di dieci anni, oggi ha vent'anni, Lucia ha raccolto le paure, le ansie, le speranze di quella terribile malattia. Il libro è stato dato alle stampe nel mese di aprile, diario di bordo dove esprime tutto il vissuto e ogni ricordo.

Ha già avuto modo di presentarlo qui a Termoli con alcune associazioni.

«Mi piacerebbe poter estendere il mio libro a più persone possibili, con la speranza di poter lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno o hanno affrontato una malattia simile. Sono riuscita fortunatamente già ad aiutare molte persone, soprattutto adulte, grazie a questo libricino e vorrei poter fare di più».

