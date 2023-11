Rai Radio 1 con Ivan Cardia in diretta da Campomarino venerdì pomeriggio

CAMPOMARINO. Rai Radio1 con il conduttore itinerante Ivan Cardia ha scelto Campomarino in Molise per la diretta di venerdì 10 novembre, all’ interno del programma “il pomeriggio di Radio1” in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17.

«Per valorizzare il territorio tra la gente. Ivan accenderà i microfoni dando voce alle persone, una vera e propria radio tra la gente. Obiettivo creare una vetrina dei luoghi piu’ belli d’ Italia, e farli raccontare da quelle persone che li vivono tutti i giorni. La bellezza del dialetto, delle tradizioni, dei paesaggi, fanno da colore regalando sensazioni a chi ascolta la radio. Vi aspettiamo numerosi in piazza...»