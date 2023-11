Nove i comuni molisani inseriti nei ristori ministeriali per i danni del maltempo

CAMPOBASSO. Nella giornata odierna, dopo aver esaminato ed accolto la proposta della Regione Molise di declaratoria degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nei territori della Regione Molise dal 1° maggio 2023 al 24 giugno 2023, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha emanato il Decreto con cui verranno risarciti i territori danneggiati attraverso le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale riguardanti le aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole relativi a piogge persistenti ed alluvionali.

I Comuni interessati sono: per la provincia di Campobasso Acquaviva Collecroce, Bonefro, Civitacampomarano, Portocannone, Ripalimosani, Sant'Elia a Pianisi, Torella del Sannio, Trivento, mentre per la Provincia di Isernia Agnone. Una misura tanto attesa che va ristorare le aziende agricole, dei Comuni che ne hanno fatto richiesta, che sono state colpite da piogge alluvionali e persistenti e in alcune zone anche da grandinate le quali hanno causato intere distruzioni delle produzioni agricole ed ingenti danni economici, nel periodo che va dal 1° maggio al 24 giugno 2023.

“Il Governo regionale- ha dichiarato l’assessore Salvatore Micone - si è prontamente attivato nel recepire le istanze delle aziende ed effettuare tutti i necessari accertamenti affinché si potesse procedere con la richiesta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici con applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di Solidarietà nazionale. Proposta accolta dal Ministro Lollobrigida che, ancora una volta, si mostra vicino al comparto degli agricoltori in maniera concreta e determinante per fronteggiare le diverse problematiche che attanagliano le loro attività”.