Tornano a scuola i bambini a Casacalenda, «Al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza»

CASACALENDA. A distanza di poco meno di una settimana dalla tremenda notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, tornano oggi a scuola gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria a Casacalenda.

«Con l'ordinanza n. 19, appena pubblicata, riapriamo la scuola dell'infanzia e la primaria - annuncia la sindaka Sabrina Lallitto - sin da venerdì abbiamo lavorato costantemente e senza sosta per far tornare i nostri bambini ad una condizione sicura e di normalità il prima possibile.

Sono stati effettuati sopralluoghi alla scuola - dove ci sono le aule e la mensa - dalla Protezione Civile Regionale, dai Vigli del Fuoco e poi da professionista incaricato dal comune e sono seguiti schede di intervento e verbale di sopralluogo che oggi ci danno sicurezza: i bambini posso tornare sui banchi;

La palestra è stata interdetta con idonei transennamenti come prescritto da verbale di sequestro;

I servizi di trasporto sono stati riorganizzati: nello specifico ci sarà una modifica sull'ingresso ai mezzi al parcheggio accanto alla scuola.

Saranno invertite l'entrata e l'uscita dall'area; non si potrà parcheggiare nei posteggi a ridosso del marciapiede per consentire al pullman con cui arrivano i bambini dei Comuni vicini di poter far scendere e salire i piccini in sicurezza. Per i pullman grandi non sarà temporaneamente possibile entrare nel cancello della scuola stessa.

Il personale scolastico accoglierà i bambini per condurli in sicurezza all'interno della scuola. Il pulmino locale, viste le dimensioni, entrerà nel cancello come sempre. Il servizio mensa così come quello del trasporto locale riprenderà come di consueto.

È stata inviata richiesta alla Provincia di Campobasso per l'uso della tensostruttura a solo servizio dei bambini delle classi IV e V primaria.

Le altre classi useranno la palestra della scuola dell'infanzia, sita nel plesso stesso, opportunamente resa spaziosa per consentire l'attività motoria. Io e la dirigente scolastica accoglieremo i bambini davanti alla scuola e poi, con i genitori che vorranno, saremo a disposizione per un incontro informativo presso la Aula magna dei Licei (scuola gialla) Viale Kennedy, a partire dalle 8.30. Ringrazio la mia Giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti/collaboratori che in questi giorni hanno reso possibile il ritorno alla normalità così rapidamente.

Le squadre della Protezione Civile e dei Vigli del Fuoco hanno dimostrato grande professionalità. Li ringraziamo a nome della comunità. Il lavoro non è finito, naturalmente. Sarete costantemente aggiornati sulle iniziative che prenderemo al fine di tentare di comprendere se ci sono delle responsabilità per quanto accaduto, confidando nella giustizia. Cercare delle risposte è un dovere istituzionale ma soprattutto morale. Lo dobbiamo ai nostri figli».