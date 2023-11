Emodinamica torna a singhiozzo, turni parziali e fine settimana "scoperto"

TERMOLI. Turni di emodinamica che tornano a singhiozzo al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma anche sulla programmazione delle inattività – quasi una contraddizione in termini – ci sono novità a getto continuo.

Il primario del reparto di Cardiologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Bruno Castaldi, aveva disposto l'interruzione dell'attività del servizio di Emodinamica, a partire dalle 8 di ieri mattina e fino a nuovo ordine, con una comunicazione inviata ai vertici Asrem e della direzione del presidio ospedaliero di viale San Francesco il 7 novembre.

Tuttavia, con un altro atto scritto ufficiale di ieri mattina, in rettifica a quello precedente, ha riaperto l'attività, allestendo turni in base alla disponibilità del medico emodinamista presente in organico. Coperti i turni dalle 20 di ieri alle 8 di oggi, dalle 8 alle 14 di oggi e dalle 14 di venerdì alle 8 di sabato mattina. Per il fine settimana, invece, nulla da fare.

Nella comunicazione indirizzata al triunvirato dell'Asrem e alla direzione sanitaria dell'ospedale San Timoteo, Castaldi prescriveva che «A causa di carenza di personale medico il servizio di Emodinamica dalle ore 8 di mercoledì 8 novembre e fino a nuova comunicazione non sarà attivo», poi è giunta la rettifica.