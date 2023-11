Balneari: «Ascolteremo con grande attenzione la risposta che il Governo darà in aula»

TERMOLI. Torna d’attualità la vertenza balneari, sempre col Sib-Confcommercio in prima linea. Il presidente nazionale Antonio Capacchione ha condiviso coi suoi referenti territoriali, tra cui il presidente molisano, Domenico Venditti. «Ascolteremo con grande attenzione la risposta che il Governo darà venerdì 10 novembre alla interpellanza urgente presentata dai parlamentari Bergamini, Dattis,, Tenerini ed altri deputati di Forza Italia. Con questa Interpellanza i deputati hanno chiesto ai Ministri Salvini, Urso, Giorgetti e Piantedosi “se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a chiarire le modalità applicative” della legge in vigore.

Come è noto la nostra Organizzazione da mesi chiede al Governo una iniziativa legislativa che risolva definitivamente la questione o almeno un atto chiarificatore della normativa vigente che eviti l’esercizio caotico e confuso delle funzioni amministrative da parte dei Comuni e delle Autorità di sistema portuali. Lo scorso 23 ottobre l’abbiamo anche chiesto direttamente e formalmente alla Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni​ in qualità, non solo di Capo del Governo ma anche perché è Lei la titolare delle funzioni statali in una materia non avendole delegate ad alcun Ministro.

Al presidente Meloni abbiamo evidenziato “il rischio concreto e reale che, in assenza di immediati provvedimenti normativi chiarificatori, la situazione già grave per lo stato di incertezza sul futuro aziendale possa addirittura peggiorare, per il tentativo di alcuni enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema portuale) di mettere a gara le aziende attualmente operanti”. Finora tali appelli sono purtroppo rimasti inascoltati. È estremamente grave il perdurante e assordante silenzio del Governo. Confidiamo che dopodomani il Governo chiarisca ciò che sta facendo e intende fare. All'esito decideremo le iniziative sindacali conseguenti».