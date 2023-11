Al servizio del territorio e delle fasce più deboli: nuovo veicolo per disabili alla Misericordia

La benedizione del nuovo veicolo per trasporto disabili alla Misericordia di Termoli

TERMOLI. Oltre 8.500 interventi quelli effettuati nel 2022, attendiamo ovviamente il riscontro dell'anno in corso, ma l'attività della Confraternita della Misericordia di Termoli, dalla sede di via Biferno, è un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio e non soltanto nella punta di diamante che viene rappresentata dall'ausilio al 118.

Dal 26 giugno 1992, ormai 31 anni e mezzo (quasi) fa, il fondatore Romeo Faletra e le centinaia di volontari che si sono avvicendati, anzi potremmo parlarne di migliaia, hanno garantito supporto soprattutto alle fasce più deboli della popolazione.

La Misericordia di Termoli nasce come una Confraternita nello spirito cristiano che anima la carità ed ogni opera di bene che il nostro sodalizio si propone.

Tra gli adempimenti quotidiani c'è quello del trasporto disabili, per cui garantisce anche la possibilità agli utenti dei centri di potervisi recare e tornare a casa e nel 2023 quanto mai importante è stata questa azione, considerando alcune mutazioni organizzative avvenute negli istituti di riferimento, col Comune di Termoli a correre ai ripari e affidare il servizio, aggiudicato proprio alla Misericordia.

Ieri mattina, un momento simbolico, certo, ma di grande valenza, quello della benedizione del nuovo veicolo adibito al trasporto delle persone diversamente abili, a cui non ha voluto mancare lo stesso Romeo Faletra, che sta uscendo anche dal suo tunnel personale, e a cui porgiamo i nostri più sentiti auguri di ritorno alla piena operatività.

Cerimonia officiata da padre Enzo Ronzitti, che è il "Correttore" della Confraternita, alla presenza dei tanti volontari, gli angeli azzurri che operano giorno dopo giorno senza sosta.

