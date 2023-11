I primi 50 anni della Fiat a Termoli: il ritorno degli "anziani" Ugaf a Rivolta del Re

TERMOLI. In un periodo di grande transizione come quello vissuto a Rivolta del Re, con la trasformazione imminente dello stabilimento Stellantis in Gigafactory Acc, c’è chi tiene vive le corde emotive del ricordo, come gli anziani Fiat, che sono associati all’Ugaf.

Ieri è andato in scena il primo dei tre incontri programmati e voluti dalla stessa associazione, anche grazie alla disponibilità della direzione, per ricordare i 50 anni di stabilimento dalla produzione del primo motore sfornato, il "126" nel marzo 1973.

Sono stati 23 i soci che hanno varcato il cancello della fabbrica nel cuore del nucleo industriale di Termoli, al capannone di Termoli Tre, tornando su quelle linee che li hanno visto protagonisti per tanti anni con il "126" e poi il mitico Motore Fire 1000.

Ad accogliere gli ex dipendenti è stato il direttore Nicola Spina e il capo del personale Rosario Dell'Aversana.

Amerigo Di Giulio, presidente dell’Ugaf Termoli, ha esternato le impressioni di questo ritorno come visitatori in uno stabilimento che li ha visti protagonisti della produzione che l’ha reso un fiore all'occhiello del gruppo Fiat: «Siamo rimasti contenti per la grande trasformazione avvenuta negli ultimi anni che sicuramente consente un futuro prospero per i giovani che vi operano. Ringraziamo la direzione, la segretaria Stefania e i colleghi che ci hanno guidato nella visita, oltre ai soci partecipanti».

