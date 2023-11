«Potate gli alberi in via Brasile, con gli autobus dobbiamo passare a sinistra»

TERMOLI. Percorrenze degli autobus urbani in città, diverse le strade dove occorre potare gli alberi per garantire un passaggio senza ostacoli, tra queste, sicuramente via Brasile, che ci è stata sollecitata più volte da alcuni conducenti della Gtm.

«In via Brasile siamo obbligati a viaggiare a sinistra, abbiamo un "muro di alberi" che ostacolano la visuale, nonché il passaggio; abbiamo diverse volte fatto la segnalazione alla nostra azienda ma a tutt'oggi nulla di fatto».