Benessere psicofisico: parte il corso "pratica della Consapevolezza Zen"

CAMPOBASSO. L’Università degli Studi del Molise ha il privilegio di poter ascoltare la voce degli studenti e delle studentesse e di poter costruire con loro, anno per anno, un rapporto costante e attento che non soltanto si concentri sui loro progressi didattici, ma che prenda a cuore anche lo stato di benessere psicofisico.

Tra le iniziative UniMol orientate in questa direzione – si veda ad esempio l’istituzione di un Servizio di counseling psicologico – il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione si inserisce con una proposta rivolta a studentesse, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo tutto, che consiste in un corso gratuito di Pratica della Consapevolezza Zen (Corso teorico-pratico).

Il Corso è tenuto in collaborazione con “Il Cerchio, Monasteri e Centri Zen”, un’associazione nata con lo scopo di diffondere la millenaria tradizione dello Zen in Italia e in Europa. Il Cerchio ha aperto un portale di formazione zen (Dharma Academy) con l’intento di raccogliere le persone isolate durante il lockdown per praticare meditazione e ascoltare insegnamenti di valore. Oggi, il portale si è trasformato in un Istituto di Formazione Patrocinato dall’Unione Buddhista Italiana ed Europea con al suo attivo esperienze di collaborazione con università italiane ed internazionali.

Due le giornate dedicate, con due focus differenti: il primo per studentesse e studenti; il secondo per il corpo docente e il personale.

Nei giorni 10 e 11 novembre 2023, negli spazi del del PalaUniMol – CUS Molise (Campus Universitario di Vazzieri – in viale Manzoni a Campobasso), il Maestro Tetsugen Serra terrà un percorso di Pratica della Consapevolezza Zen in cui si parlerà di MindfulZen®, dei benefici della Pratica per gli studenti e studentesse; degli esercizi preliminari di consapevolezza del respiro e di ancoraggio al momento presente; si discuterà degli stati di stress e ansia provati nel percorso universitario e della pratica di consapevolezza per ridurre lo stress e l’ansia; infine delle tecniche per migliorare la concentrazione durante lo studio.

Ai docenti e al personale il Maestro Testugen presenterà la meditazione sul Conteggio dei Respiri (Shu Sho Kan), la MindfulZen® e i suoi benefici; discuterà dello stress da lavoro, del sovraccarico cognitivo e del burnout; delle pratiche di consapevolezza per ridurre lo stress e migliorare il rapporto con la componente studentesca e con i colleghi; dell’utilizzo dei Koan al fine della destrutturazione del percepito personale per una più ampia percezione della realtà. L’adesione è stata davvero ampia ed entusiasta.