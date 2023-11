“La Costituzione aperta a tutti”: il 14 novembre all’UniMol la seconda tappa

CAMPOBASSO. Aula Magna di Ateneo, dalle ore 10 alle 12, appuntamento con la VI edizione de “La Costituzione aperta a tutti”, l’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Giuffrè Francis Lefebvre per la promozione di una democrazia consapevole. L’incontro – aperto a studenti, scuole e cittadini – punta a far conoscere il valore della Costituzione, promuovere la cultura giuridica tra i giovani e valorizzare il contributo di ciascun individuo al benessere della Repubblica italiana.

Partita il 9 ottobre a Roma, al Teatro Palladium con la giornata inaugurale dal titolo Cultura. Per una consapevole partecipazione democratica, martedì, 14 novembre 2023, alle ore 10.00, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, in Via Francesco De Sanctis a Campobasso, la seconda tappa.

L’incontro si incentrerà sulle forme della partecipazione popolare alle decisioni politiche. Il concorso continuo tra cittadini elettori e organi dello Stato formerà oggetto di riflessione all’interno di un quadro segnato dalla irrevocabilità della rappresentanza quale elemento costitutivo della nostra democrazia. A venire in rilievo sarà anche il contributo che ciascuno può dare attraverso le formazioni sociali, che la Costituzione considera luoghi elettivi per lo svolgimento della personalità.

Parteciperanno: il Rettore Luca Brunese, Francesco Roberti (Presidente Regione Molise), Paola Felice (Sindaco Campobasso), Ruggiero Dipace (Direttore Dipartimento Giuridico, UniMol), Antonio Delfino (Direttore relazioni istituzionali, Giuffrè Francis Lefebvre). L’introduzione sarà a cura di Claudio De Fiores (Università Luigi Vanvitelli, Napoli), a tenere la lectio sarà Michele Della Morte (UniMol).

Giuffrè Francis Lefebvre ha anche prodotto per l’occasione un eBook gratuito disponibile per il download da parte di tutte le scuole italiane, e inoltre, le lezioni in video con le registrazioni di tutti gli incontri saranno pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito per offrirle come preziose risorse ai docenti nell’insegnamento dei valori della nostra Costituzione nel 75° anno dalla sua entrata in vigore.

Le adesioni possono essere inviate a: costituzioneapertaCB@giuffrefl.it

Il prossimo incontro, con il terzo appuntamento, l’11 dicembre a Milano, presso l’Associazione Kayròs Onlus.