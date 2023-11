Campagna vaccinale nel Molise: l'Asrem fa chiarezza

CAMPOBASSO. Al fine di dare contezza di corretta informazione all’utenza e contestuale certezza di cura, la drezione generale dell’Asrem partecipa le fasi attuative della campagna vaccinale 2023/2024.

Con decreto del Commissario ad Acta n. 30/2023, trasmesso all’Asrem in data 2 ottobre u.s., è stato demandato all’Asrem l’avvio delle procedure per la sottoscrizione di un accordo con Federfarma per la distribuzione dei vaccini.

L’Asrem con delibera del direttore generale del 13 ottobre scorso ha approvato il protocollo operativo per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali per il tramite delle Farmacie, contestualmente sottoscritto da Federfarma Molise.

Conseguentemente, l'Asrem ha immediatamente ordinato le diverse tipologie di vaccino che sono state consegnate dalle ditte in data 24 ottobre e stoccate presso il deposito regionale Safar in Campobasso.

Grazie a tale celere procedura, la Regione Molise, ancor prima di altre Regioni c.d. “virtuose” come, ad esempio, la regione Toscana e, nonostante l’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sia stato sottoscritto in data 10 novembre, lo scorso 28 ottobre ha effettuato la prima inoculazione di dose vaccinale.

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno ricevuto i vaccini secondo la cronologia delle richieste giunte a Federfarma.

Per quanto esposto, l'Asrem ringrazia per la fattiva collaborazione i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che, prontamente, hanno proceduto all’avvio della Campagna vaccinale antinfluenzale 2023/2024, Federfarma Molise per la pronta attivazione della piattaforma informatica per la gestione delle dosi vaccinali, le Strutture aziendali del Dipartimento di Prevenzione, della Governance del Farmaco e dell’Acquisizione Beni e Servizi per la celere e rapida esecuzione degli atti necessari.

Tutto ciò premesso, si rilevano, seppur in forma residuale, sporadiche manifestazioni denigratorie della nostra campagna vaccinale regionale, in spregio degli sforzi comunemente profusi da tutti gli Attori interessati, Regione, Asrem, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Federfarma Molise e le Farmacie convenzionate regionali.