Premiata la Radioterapia del Responsible Research Hospital

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi si è concluso il Congresso Nazionale Airo di Radioterapia (#AIRO2023), il più importante congresso di Radioterapia Oncologica italiano. Il tema del congresso “Radioterapia Oncologica: l’evoluzione al servizio dei pazienti” si è concentrato su come tradurre ed implementare l’evoluzione tecnologica nella pratica clinica per offrire ad ogni paziente il miglior trattamento possibile.

L'Unità di Radioterapia ‘Molise ART’ del Responsible Research Hospital, diretta da Francesco Deodato, e l'Unità di Fisica Sanitaria, diretta da Savino Cilla, hanno partecipato attivamente ai lavori presentando contributi di alta qualità scientifica. In particolare, è stato presentato da Gabriella Macchia, Responsabile dell’UOS di Radioterapia per fasci esterni e Vice-Direttore Scientifico di RRH, uno studio su oltre 800 lesioni da neoplasie ginecologiche trattate con radioterapia stereotassica in cui i ricercatori con l’aiuto dell’intelligenza artificiale hanno dimostrato la possibilità di predire la risposta al trattamento radiante migliorando pertanto i risultati clinici. La commissione Scientifica del Congresso ha riconosciuto la valenza scientifica del lavoro e ha attribuito alla Dottoressa Macchia il premio AIRO 2023 come miglior Comunicazione orale selezionata.

Sono state presentate inoltre 5 Comunicazioni orali e 6 Poster Discussions: Donato Pezzulla ha relazionato su “Radioterapia stereotassica nelle metastasi vertebrali”, mentre Mariangela Boccardi ha presentato i dati sul trattamento radiante ultra-ipofrazionato con tecnica ibrida nella neoplasia mammaria; Gabriella Macchia ha moderato una Sessione scientifica che ha approfondito dei Casi complessi in ginecologia oncologica.

Sono stati presentati anche 26 contributi scientifici riguardanti diverse neoplasie (dal distretto testa collo al distretto ano-rettale) presentati come poster.

Nel corso dell’evento si è proceduto anche a rinnovare gli organismi scientifici nazionali, ampia la rappresentanza del Centro di Campobasso: sono stati eletti come Consiglieri dei gruppi nazionali di patologia Paolo Bonome (Referente Gruppo Uro-oncologia), Milena Ferro (Referente Gruppo Neuro-oncologia) e Gabriella Macchia (Referente Gruppo Ginecologia). Nel prossimo biennio gli specialisti del Responsible Research Hospital lavoreranno con la comunità scientifica radioterapica italiana per accrescere il patrimonio di conoscenze e migliorare le probabilità di guarigione dei pazienti con neoplasia.