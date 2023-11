"Lotta alla criminalità organizzata transnazionale": Musacchio interviene all'Europarlamento

Vincenzo Musacchio interverrà, in presenza, al Parlamento europeo sul tema della “Lotta alla criminalità organizzata transnazionale”

CAMPOBASSO. Mercoledì 15 novembre il criminologo Vincenzo Musacchio interverrà ad un convegno internazionale sul tema delle strategie di prevenzione e repressione della criminalità organizzata transnazionale. Musacchio ha scritto con l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti un saggio dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”, tradotto in 5 lingue e in 54 Stati.

Preso ad esempio nell’Accademia della Polizia metropolitana di New York e pubblicato nella relativa rivista.

Nel suo intervento, Musacchio inviterà i rappresentanti dei vari Stati membri a perfezionare le strategie di lotta al crimine organizzato transnazionale e le tecniche di indagini economiche, a «seguire il denaro» proprio come richiedeva Falcone, con strumenti di indagine finanziaria aggiornati alle moderne tecnologie digitali e a scoprire e spezzare i legami tra criminalità organizzata transnazionale, corruzione, riciclaggio e illeciti investimenti, utilizzando ed aggiornando proprio la Convenzione di Palermo come base giuridica per portare a termine un’efficace cooperazione europea e internazionale finalizzata soprattutto ai sequestri, alle confische dei beni e dei profitti illeciti ante delictum.

Questa volta Musacchio non sarà solo con lui una delegazione di 25 persone tra cui i ragazzi del liceo di Larino che hanno preso parte al Pcto proprio sulla lotta alle mafie in ambito europeo che vide la partecipazione di Franco Roberti che oggi ha organizzato questo importantissimo incontro a Bruxelles.

Ci sarà il gruppo di ricerca che ha presentato un progetto al Cnr coordinato da Vincenzo Musacchio che si occuperà di mafie transnazionali e geopolitica. Saranno presenti il presidente del Tribunale di Larino Michele Russo, Il procuratore Capo della Repubblica di Larino Elvira Antonelli, e i giudici Stefania Vacca e Riccardo De Mutiis.

Presenti anche i presidi Luana Occhionero e Emila Sacco e i docenti Armento e Bellastella.