Simpatia on the road, Ivan Cardia protagonista a Campomarino nel "Pomeriggio di Radio1”

Ivan Cardia a Campomarino: “Il pomeriggio di Radio1”

CAMPOMARINO. Vetrina radiofonica, per così dire, quella di quest’oggi, con Ivan Cardia, in diretta da Campomarino su Rai Radio 1. Il conduttore itinerante ha scelto la località costiera molisana in Molise per la diretta di venerdì 10 novembre, all’interno del programma “Il pomeriggio di Radio1”, che va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17.

Per valorizzare il territorio tra la gente, Ivan accende i microfoni dando voce alle persone, una vera e propria radio “live” nel vero senso del termine.

Obiettivo valorizzare e raccontare i luoghi più belli d’Italia, attraverso il contributo delle persone che li vivono tutti i giorni.

La bellezza del dialetto, delle tradizioni, dei paesaggi, fanno da colore regalando sensazioni a chi ascolta la radio. Noi in nome dell’amicizia nata lo scorso maggio, quando Ivan sui canali di Isoradio, ci siamo incontrati questa mattina per salutarci cordialmente, passando un paio di ore insieme e parlando di quello che nel pomeriggio avrebbe realizzato tra le 16 e le 17

Con lui e l’amico cameraman Rai Gianni Primerano abbiamo trascorso una bella e simpatica mattinata prima a Termoli e poi sulla piazza a Campomarino, dove poi c’è stato il collegamento in diretta.

Con Ivan ci siamo salutati dandoci appuntamento la prossima volta che transiterà per il Molise, una regione che al nostro inviato speciale è entrata prepotentemente nel cuore.

