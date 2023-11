«Il servizio lo paghiamo, ma le luci votive sono spente», lamentele sul cimitero

TERMOLI. Non molti giorni fa abbiamo dato notizia delle modalità di pagamento inerenti al consumo elettrico delle luci votive, al cimitero di Termoli.

Tuttavia, al di là del dettaglio burocratico, ci sono utenti che lamentano chiaramente il disservizio.

«Più precisamente nel lato che affaccia a Nord dove sono sepolti mia madre e mio padre è circa 1 mese e mezzo, forse più, che le lampade votive sono spente.

A sentire gli addetti al cimitero, l’ufficio presente nel cimitero nessuno mi ha dato una risposta precisa, pensavo che almeno per la festa di tutti i santi e defunti il problema venisse risolto ma niente di tutto questo fino a ieri mattina, quando mi sono recato a far visita ai miei genitori e non è la prima volta che si verifica questo problema.

Spero che chi di dovere intervenga per la risoluzione di questo problema altrimenti per cosa paghiamo la corrente?

Quando però per un motivo o per altro non paghiamo la luce delle lampade i solleciti arrivano!»