«In memoria dei nomi che hanno dato lustro a Termoli»

TERMOLI. «Forse non tutti sanno che i Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917, anno della nascita di Lions Club International. Siamo presenti in tutto il Mondo ed abbiamo superato i 1500 Club e 1.500.000 di soci. I Lions Club sono luoghi in cui i soci si riuniscono ed offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali in cui operano».

Con queste parole, il presidente del Lions club Termoli Host, Domenico Fabbiano, vuole introdurre il gesto di attenzione che l’associazione lionistica riserva alla memoria e alle radici del nostro territorio. «In quest’ottica è nato il “Service” personalità di Termoli tra arte, storia e letteratura, realizzato dal Club Lions Termoli Host. L’intuito di questo “service” è stato del collega Lions, già 2 volte presidente del club, Tommaso Freda, nell’anno 2021.

Nel maggio del 2022 L’amministrazione Comunale con delibera di giunta autorizzava la realizzazione del progetto, nel rispetto di alcune regole dettate e tutto a carico del Club Lions Termoli Host. Il service che abbiamo realizzato intende ricordare le Personalità Illustri che si sono distinte tra Arte, Storia e Letteratura.

I criteri stabiliti dal Direttivo del Club per individuare chi si è distinto in Arte, Storia e Letteratura sono stati i seguenti: 1) non essere in vita, non essere necessariamente di Termoli, non di Termoli, purché abbiano dato lustro alla città di Termoli. Abbiamo realizzato l’opera. Grazie all’amministrazione comunale che ci ha concesso il permesso a realizzarla. Un grazie particolare va all’assessore Michele Barile sempre pronto e disponibile alla soluzione di problemi. all’artista Marco D’Angelo che ha realizzato materialmente l’opera con impegno e professionalità.

È un’opera la cui originalità sta nel fatto di dedicare individualmente i vari scalini che compongono la scalinata che collega via Carlo del Croix alla zona del porto turistico alle più note personalità riportandone in maniera chiara e indelebile il nome ed il cognome, corredato della specificità della propria attività. Il Club Lions Termoli Host ha inteso fare questo piccolo dono alla città di Termoli, in memoria dei nomi che hanno dato lustro alla città, nella convinzione che il dono più grande è rappresentato dal patrimonio culturale lasciato a tutti noi dalle personalità che oggi stiamo celebrando».

I NOMI

-Alfano da Termoli

-Michele Basilico

-Saverio Cannarsa

-Carlo Cappella

-Rosa Cappella

-Biagio D’Agostino

-Giulio D’Andrea

-Raffaello D’Andrea

-Antonio De Gregorio

-Tobia De Gregorio

-Manfredo Di Giulio

-Nicola Di Pardo

-Pasquale Di Giulio

-Giulio Di Rocco

-Tommaso Giannelli

-Benit Iacovitti

-Achille Pace

-Gennaro Perrotta

-Giuseppe Perrotta

-Rita Racchi

-Antonio Ragni

-Basso Ragni

-Giuseppe Ragni

-Luigi Ragni

-Basso Sciarretta

-Giovanni Senatore

-Umberto Tarasca.