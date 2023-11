"Dona la spesa per chi è in difficoltà", torna la colletta alimentare

ABRUZZO-MOLISE. Partecipa anche tu: recati in uno dei 14.000 supermercati d'Italia aderenti all'iniziativa e dona la spesa per chi è in difficoltà. Quest'anno i prodotti di cui abbiamo bisogno sono:

Olio

Verdure o legumi in scatola

Polpa o passata di pomodoro

Tonno o carne in scatola

Alimenti per l'infanzia

Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Sabato 18 novembre 5.000 volontari di Abruzzo e Molise accoglieranno e inviteranno le persone a fare la spesa anche per i più bisognosi nei 425 supermercati coinvolti. Nelle due regioni sono circa 40.000 le persone assistite attraverso le oltre 200 associazioni convenzionate.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

“La Colletta Alimentare – afferma Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus – è un gesto semplice. A testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà”.

In Italia sono 11.000 i supermercati che hanno aderito, mentre oltre 140.000 volontari sono già pronti, con la loro pettorina arancione, ad invitare all’acquisto di prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e prodotti per l’infanzia. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare, che sostengono circa 1.750.000 persone. Secondo i dati Istat, in Italia sono 5,6 milioni gli individui che vivono in condizione di assoluto bisogno nel 2022, con una crescita del 9,7%.