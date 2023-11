Comitato 4 giugno ed energie rinnovabili: «Era l'occasione per Roberti di darci risposte»

L'intervista a Famiano Crucianelli

TERMOLI. Si è svolta questa mattina, presso l'Ecclesia Mater di Termoli, la conferenza stampa indetta dal "Comitato 4 giugno".

Il comitato, che per primo ha aperto il capitolo del contrasto al cambiamento climatico proponendo una rete regionale di comunità energetiche e un parco eolico offshore sostenibile, ha ribadito il suo No inequivocabile alla occupazione che si vuole fare con pannelli solari e pale eoliche dei nostri terreni fertili e delle nostre bellezze naturali.

Presenti alla conferenza stampa, Famiano Crucianelli, Patrizia Manzo, Giovanni Di Stasi, il sindaco di San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo.

«L’attuale Presidente della Regione Molise, alla vigilia delle elezioni regionali, ha sottoscritto un documento nel quale si afferma con chiarezza il No alla devastazione con pannelli solari e pale eoliche delle nostre terre fertili e dei nostri paesaggi. Il Comitato 4giugno, continua a chiedere al presidente Roberti di onorare quella firma, di confrontarsi sulle iniziative necessarie per produrre energia pulita e per tutelare, al pari tempo, la nostra produzione agricola e la bellezza della nostra terra».

Famiano Crucianelli, però, fa sapere che «a oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. E l'iniziativa di oggi aveva proprio l'obiettivo di sollecitare un dialogo con l'attuale presidente della Regione. Chiediamo che questo dialogo finalmente si possa avere per scongiurare questa prospettiva. Io mi auguro che il presidente Roberti voglia dare una risposta e apra finalmente una discussione per evitare questi progetti che se si dovessero presentare rappresenterebbero una catastrofe per il basso Molise».