Raddoppio ferroviario, «Più dignità al territorio»

CAMPOMARINO. «Potenziare le infrastrutture era una promessa che mi sono sentito di assumere sin dall’inizio del mio mandato, considerandone la strategicità ai fini dello sviluppo dei territori del Sud. È per questo che, dopo aver battagliato e fatto pressing sui tavoli istituzionali, saluto con favore l’inizio dei lavori sulla tratta ferroviaria Termoli-Lesina. Ambedue i lotti sono da settimane in pieno cantiere. Ringrazio, pertanto, Rfi e il commissario straordinario Roberto Pagone.

Ringrazio anche l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici e infrastrutture, Vincenzo Niro, e l’attuale presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ai tempi sindaco di Termoli, per l’intensa trattativa che nel 2019/2020 abbiamo condotto sui tavoli nazionali. La svolta epocale targata Lega e Matteo Salvini, quale ministro alle Infrastrutture, sono evidenti dopo anni di battaglie contro gli eco-talebani». Così l’europarlamentare Lega-ID Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti.

«Come noto, il progetto va a completare il programma di raddoppio della direttrice Adriatica nella tratta Pescara–Bari, interessando le Regioni Molise e Puglia, con un raddoppio di tracciato complessivo di circa 33 km e un investimento di 700 milioni di euro finanziati con risorse Mef, oltre che risorse Fsc e Pnrr. L’intervento garantirà un aumento di capacità (da 4 a 10 treni ad ora) e di regolarità su tutta la Direttrice ferroviaria Adriatica e la riduzione dei tempi di percorrenza per i servizi di lungo percorso. Da tabella di marcia, avremo una dorsale più potente entro il 2028, data in cui è previsto il completamento definitivo dell’opera. Siamo di fronte ad una svolta nel segno della crescita e della modernità, di cui beneficeranno tanto i nostri trasporti lungo questo versante, che erano fermi al secolo scorso, quanto i collegamenti, l’economia, i servizi al cittadino, lo sviluppo. Oltre che di modernità, era una battaglia di dignità oserei dire.

Tanto più che va di pari passo con il lavoro che stiamo facendo in Europa e che vede l'inserimento della tratta Adriatica nella rete estesa al 2040 della rete TEN-T per rendente il Sud sempre più interconnesso. Oltre a questa progettualità, stiamo lavorando e siamo impegnati su numerosi altri fronti infrastrutturali. Tra le nostre iniziative anche Bari nel corridoio dei Balcani e i progetti finanziati con fondi della coesione e con Pnrr per rafforzare il sistema ferroviario e l’asse Tirrenico-Adriatico, come nel caso dell’AV Napoli-Foggia-Bari. I collegamenti sono la sfida ed è su questo che ripongo tutto il mio personale impegno politico-istituzionale», conclude Casanova.