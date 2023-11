Ciclovia "Turistica" Adriatica: rush finale sulla progettazione dell'opera

TERMOLI. Prosegue l’iter per la progettazione del nuovo tratto di pista ciclabile lungo la costa molisana (che si innesterà a quella in corso di realizzazione e che vedete in foto).

La Regione Molise con le Regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto il 19/04/2019, ai sensi del DM 517/2018, il Protocollo di Intesa per la “Progettazione e la realizzazione della Ciclovia Turistica Adriatica”.

Al netto delle incognite relative allo stato dei finanziamenti da parte del Governo, di cui ci siamo occupati di recente, il Protocollo di Intesa sopra citato ha individuato, tra l’altro, la Regione Marche sia come soggetto capofila che come soggetto attuatore della fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica della citata Ciclovia Turistica e di coordinamento di volte alla progettazione unitaria; con lo stesso decreto n. 517/2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione Marche un primo stanziamento pari ad euro 1.185.146,48 destinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con decreto del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche n. 165 del 9 agosto 2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica della “Ciclovia Turistica Adriatica percorso Chioggia (VE)-Gargano”.

In Molise, con decisioni della Giunta Roberti, dopo una fase di stallo durata un anno e mezzo circa, la procedura per il tratto su cui saranno investiti 24 milioni di euro, è stata assegnata in carico al Comune di Termoli, con la nomina del Rup, nella persona dell’architetto Francesco Paolo Avellino.

Per ottemperare all’obbligo di aggiudicazione dei lavori al 31 dicembre 2023, è necessario adottare una procedura di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera, mettendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica opportunamente ricalibrato sulla base delle vigenti norme. Un appalto così importante necessita di un sistema interno di controllo di qualità, non disponibile attualmente nell’amministrazione locale di via Sannitica.

Per questo si è scelto di ricorrere a professionalità esterne in possesso dei requisiti di legge per l’attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara, iscritto nell’elenco presso il Comune di Termoli in ottemperanza ai principi di rotazione per l’attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara “Percorso ciclabile litoraneo molisano”.

Con procedura esperita tramite la piattaforma Traspare del Comune di Termoli è stato richiesto al professionista iscritto nell’albo fornitori un’offerta; entro il termine prestabilito è pervenuta l’offerta da parte dello studio tecnico Pro.Ma. Project Management Srl, per l’importo di 5.200 euro oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%.

Proposta poi perfezionata con l’affidamento dell’incarico.