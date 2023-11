Diabete e vaccini: le raccomandazioni

TERMOLI. L'Adbm, associazione diabetici del basso Molise rende noto che il lunedì e mercoledì, presso l’ospedale vecchio (l'Asrem) di Termoli al centro vaccinazioni si effettuano i vaccini per le persone fragili, tra cui i pazienti diabetici. Chiunque voglia usufruirne potrà effettuare sia il vaccino antinfluenzale che Covid, a partire dalle ore 9:30 dalla dottoressa Iannaccone.

La Società italiana d'Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica (Siti), la Società Italiana di Diabetologia (Sid) e l'Associazione Medici Diabetologi (Amd) hanno elaborato un documento scientifico contenente tutte le raccomandazioni per la profilassi vaccinale nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2.

Cosa dice il documento sulle vaccinazioni raccomandate

Anti influenzale

È opportuno che il soggetto diabetico riceva la vaccinazione antinfluenzale ogni anno, nel periodo

compreso tra ottobre e dicembre.

Anti-pneumococcica

Il paziente diabetico dovrebbe ricevere la vaccinazione antipneumococcica utilizzando due

possibili approcci:

• Una dose di vaccinazione anti-pneumococcica 20-valente

• la schedula sequenziale (vaccinazione antipneumococcica 15-valente e dopo 12 mesi vaccinazione antipneumococcica 23-valente polisaccaridica).

Anti difterite-tetano-pertosse

È opportuno che il soggetto diabetico riceva una dose di vaccino anti-DifteriteTetano-Pertosse acellulare a ridotto contenuto antigenico (dTpa) ogni 10 anni, e ad ogni gravidanza, come previsto per la popolazione generale.

Malattie batteriche invasive non pneumococciche

È opportuno che il soggetto diabetico riceva la vaccinazione anti-meningococcica B e la vaccinazione anti-meningococcica quadrivalente ACYW con prodotto coniugato. Sono raccomandati booster ogni 2-5 anni.

Anti-Herpes Zoster

Per il soggetto diabetico è consigliata la vaccinazione antiHerpes Zoster con vaccino ricombinante adiuvato a partire dai 18 anni di età.

Anti-Epatite B

È opportuno somministrare la vaccinazione anti-Epatite B a tutti i soggetti diabetici non precedentemente immunizzati, valutare periodicamente la persistenza di anticorpi antiHBs e procedere ad opportuni richiami vaccinali in caso di declino anticorpale

Anti-morbillo-parotite-rosolia (MPR) e anti-Varicella

È opportuno che il soggetto diabetico conosca il suo stato immunitario per Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella e che i soggetti suscettibili ricevano le adeguate vaccinazioni con schedula a 2 dosi

Anti-SARS-CoV-2

Il soggetto diabetico deve ricevere il ciclo completo di vaccinazione anti-SARSCoV-2; i soggetti di età superiore a 12 anni devono ricevere i booster previsti (primo e secondo) per la popolazione in condizione di estrema vulnerabilità.

La vaccinazione contro l'influenza stagionale è sicura ed efficace in tutta la popolazione, compresi i soggetti che soffrono di diabete, e comporta indubbi e dimostrati benefici a prescindere dall'età, che diventano particolarmente rilevanti per le persone con più di 65 anni.

Nonostante i numerosi difetti del sistema immunitario tipicamente associati al diabete, il vaccino antinfluenzale è comunque in grado di indurre una risposta immunitaria specifica adeguata, determinando la produzione di una quantità di anticorpi sufficiente per proteggere dallo sviluppo dell'influenza in caso di incontro con i virus stagionali inclusi nel vaccino.

L'efficacia e la sicurezza della vaccinazione contro l'influenza sono state dimostrate sia in persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2 giovani (con meno di 60 anni) sia negli over65, fascia d'età frequentemente interessata da diabete di tipo 2 e, spesso, da altre malattie croniche concomitanti (soprattutto, di natura cardiovascolare), nonché caratterizzata da un sistema immunitario reso meno efficiente dall'invecchiamento.