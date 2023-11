Solidarietà alimentare, buoni spesa per le famiglie in difficoltà

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone ha pubblicato avviso pubblico per la concessione, agli aventi requisiti e nella misura come specificata nell’avviso, di buoni spesa alimentare. La scadenza delle istanze è il 30 novembre 2023, ore 12:30.

Art. 1 - Requisiti di accesso Tutti i cittadini attualmente residenti o domiciliati in questo comune possono presentare istanza purché abbiano un ISEE in corso di validità non superiore a €. 6.000,00 (seimila euro). Il servizio di assistenza sociale del Comune potrà inoltre segnalare, ai fini dell’attribuzione dei buoni alimentari persone residenti/domiciliate nel Comune di Portocannone che versano in condizioni di assoluta indigenza e/o nella oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento in quanto per altro privi di alcuna rete di prossimità e/o familiare. L'attribuzione dei contributi economici sarà determinata tenendo conto dei requisiti e condizioni riportati nello schema di domanda nonché sulla base di verifiche, valutazioni, accertamenti delle situazioni familiari da parte dell'Assistente Sociale Comunale, del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dei Servizi Sociali, a mezzo esame ed integrazione documentale, colloqui telefonici e/o visite domiciliari.

Art. 2 - Valore ed erogazione del buono spesa Il buono spesa è erogato una tantum in relazione alla composizione del nucleo familiare e, precisamente secondo i seguenti parametri: • Nucleo familiare composto da nr. 1 (una) persona € 30,00 • Nucleo familiare composto da nr. 2 (due) persone € 60,00 • Nucleo familiare composto da nr. 3 (tre) persone € 90,00 • Nucleo familiare composto da nr. 4 (quattro) persone e oltre € 120,00 L’importo indicato trova corrispondenza nel valore complessivo dei buoni consegnati (€ 10,00 per ciascun buono); i buoni spesa possono essere utilizzati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023 presso gli esercizi commerciali appositamente convenzionati con il Comune, il cui elenco sarà oggetto di pubblicazione nella homepage del sito telematico del Comune. Non è consentito l’acquisto di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali e tabacchi. Sono altresì escluse tutte le tipologie di merce non alimentare. Il ritiro dei buoni equivale ad accettazione del beneficio. In caso contrario, si procederà al depennamento definitivo dalla graduatoria dei beneficiari e al consequenziale scorrimento della stessa.

Art. 3 - Graduatoria e criteri di precedenza Il buono sarà concesso esclusivamente ai nuclei familiari collocati in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget messo a disposizione. L'Ufficio competente del Comune effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla stesura della graduatoria in cui verranno inseriti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art.1, con priorità in favore dei nuclei familiari con grave e particolare disagio socio economico, a tale fine segnalati a cura dell’Assistente Sociale competente per territorio;

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda I cittadini, in possesso dei requisiti di accesso ai Buoni Spesa, possono presentare domanda utilizzando, a pena di esclusione, il relativo modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito nella homepage oppure disponibile presso gli uffici comunali.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre giovedì 30 novembre 2023, ore 12:30, in una delle seguenti modalità:

• a mezzo MAIL: comune.portocannone@gmail.com o, in alternativa PEC: comune.portocannonecb@legalmail.it , esclusivamente in formato PDF;

• consegnata a mano presso l’Ufficio Cittadinanza o Protocollo; Alla domanda, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;

Saranno considerate inammissibili le domande:

• prive della documentazione allegata richiesta; • presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.

L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data di richiesta di regolarizzazione.