La Regione dice no al fotovoltaico nel basso Molise

ROTELLO. La Regione Molise sbarra la strada al progetto di “agrovoltaico” che era stato proposto per il comprensorio rurale di Rotello, avanzato dalla società Dimassa Srl, con sede legale nel Comune di Bolzano, in data 29 gennaio 2021, ormai quasi 3 anni fa. Istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in DC di 22.629 MWp e potenza in AC di 18 MW denominato “Di Massa” e delle relative opere di connessione alla Rete di trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN). Una ventina i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi.

La Regione ha preso atto dei pareri contrari espressi da MIC-SABAP, di ARSARP, del Servizio regionale Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e condizionalità e dal consorzio di Bonifica Basso Molise, che hanno evidenziato l’elevata potenzialità produttiva e di pregio dell’area interessata dall’intervento e le criticità in merito alle problematiche inerenti al dissesto idrogeologico per una non corretta regimazione delle acque e modalità coltivazione e ,pertanto, la non idoneità dell’impianto così come proposto, e per l’effetto rigettare l’istanza della Società Dimassa Srl, con sede legale nel Comune di Bolzano.